Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Açık Öğretim Lisesi sınavları için geri sayım başlamış durumda. Öğrenciler Açık Lise 2. dönem sınavlarının nasıl ve ne zaman yapılacağını merak ediyor. İşte MEB takvimi ile 2. dönem AÖL sınav tarihlerine dair detaylar...

AÖL kayıt yenileme tarihleri ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı, Kahramanmaraş’ta yaşanan depremin ardından AÖL kayıt yenileme tarihlerini 3 Nisan 2023 tarihine kadar uzatılmıştı.

MEB AÖL sınavı ne zaman?

MEB Açık Öğretim Lisesi sınavı ne zaman?

Açık Öğretim Kurumları 2. Dönem Sınavları geçtiğimiz yıl 1-10 Mart 2022 tarihleri arasında online olarak uygulanmıştı. Henüz 2. dönem sınav takvimine ilişkin bir açıklama bulunmuyor. Ancak kayıt yaptırmayan öğrenciler sınava katılamayacağından sınavlar Nisan ayı sonrası yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı güncel sınav takvimi açıklandığında detaylar eklenecektir.

AÖL sınavı online mi?

AÖL sınavı online mi yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı, pandemi döneminden önce sınavları yüz yüze olarak okul ortamında gerçekleştiriyordu. Pandemi sonrası ise Açık Lise sınavları online olarak yapılmaya başlandı.

Geçtiğimiz dönem Aralık ayında yapılan online sınavlarda kopya çektiği anlaşılan 60 bin öğrencinin sınavı iptal edildi. Öğrenim çağı dışında olan öğrenciler hariç, kopya çektiği tespit edilen öğrenciler 2 yıl boyunca Merkezi Sistem Sınavları’na kabul edilmeyecek.

2. dönem sınavlarının online mı, yüz yüze mi yapılacağı sınav takviminin duyurulması ile birlikte belli olacak.

Açık öğretim lisesi sınavları nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi sınavlarına kayıt işlemini yapmayan öğrenciler katılmaz. Sınavlarda öğrencilere 20 soru yöneltilir ve sınav süresi 25 dakika olarak belirlenmiştir.

Online sınavlar Açık Öğretim Kurumları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden gerçekleştirilir. Bakanlık tarafından açıklanan sınav takvimine göre öğrenciler hareket eder.

AÖL ders geçme notu kaç?

100 puan üzerinden değerlendirilen sınavlarda ders geçme notu 45 (kırkbeş) olarak belirlenmiştir. Bu notun altında kalan öğrenciler başarısız sayılır. Sınav değerlendirmesinde yanlış cevaplar doğru yanıtı etkilemez.

AÖL kayıt ücreti

AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme ücreti ne kadar?

AÖL ilk kayıt sınav katılım ücreti olarak 50 TL ve Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına 10 TL olarak belirlenmiştir. (50 TL Açık Öğretim Lisesi İlk Kayıt Sınav Katılım Ücreti olarak anlaşmalı bankalara yatırılacaktır. 10 TL ise halk eğitim merkezi okul aile birliği banka hesabına yatırılacak veya makbuz karşılığında teslim edilecektir.)

Açık Öğretim Lisesine kayıt yenileme yaptıracak öğrenciler, belirlenen kayıt yenileme Sınav katılım Ücretini ödemek zorundadır. Bu dönem için kayıt yenileme sınav ücret olarak 50 TL ve Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına; 5 TL olarak belirlenmiştir. (50 TL Açık Öğretim Lisesi Kayıt Yenileme Sınav katılım Ücreti olarak anlaşmalı bankalara yatırılacak. 5 TL ise Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği banka hesabına veya makbuz karşılığında teslim edilecektir.)

Öğrenci adayı, T.C. Kimlik Numarası beyan ederek T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının bankamatiklerine (ATM) ya da ilgili bankaların internet bankacılıkları üzerinden “MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü” hesabına 50 TL ödeyecek ve dekontu muhafaza edecektir. (T.C. vatandaşı olmayan öğrenci adayları ise İl Göç İdaresi Müdürlüklerinden alacakları yabancı kimlik numarası ile anlaşmalı bankalara müracaat edeceklerdir.)







