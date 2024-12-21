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Suriye'nin yeni Dışişleri Bakanı Asad Hasan El-Şeybani Kimdir?

Suriye'nin yeni Dışişleri Bakanı Asad Hasan El-Şeybani Kimdir?

15:4221/12/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Asad Hasan El-Şeybani
Asad Hasan El-Şeybani

Suriye'nin yeni Dışişleri Bakanı belli oldu. Yeni Suriye hükümetinde Dışişleri Bakanı olarak Asad Hasan El-Şeybani atandı. Peki, Asad Hasan El-Şeybani kimdir? Asad Hasan El-Şeybani kaç yaşında, nerede doğmuştur? İşte Suriye'nin yeni Dışişleri Bakanı Asad Hasan El-Şeybani'nin biyografisi....

Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından geçiş hükümeti önemli bir atama gerçekleştirdi. Suriye'nin yeni Dışişleri Bakanı olarak Asad Hasan El-Şeybani atandı.

Asad Hasan El-Şeybani Suriye'nin yeni Dışişleri Bakanı oldu

Suriye’de 61 yıllık Baas rejimini deviren güçler geçiş dönemi başbakanı olarak HTŞ’nin İdlib’deki sivil yönetiminden sorumlu Muhammed el-Beşir’i seçmişti. Suriye'nin yeni başbakanı olarak HTŞ'nin İdlib'deki sivil yönetiminden sorumlu Muhammed el-Beşir atanmıştı. Beşir, hükümetin oluşumuna devam ediyor ve son olarak Dışişleri Bakanı olarak Asad Hasan El-Şeybani'yi atadı.

Asad Hasan El-Şeybani kimdir?

Asad Hasan El-Şeybani'nin eğitim geçmişi ve profesyonel deneyimleri hakkında fazla bilgi bulunmamaktadır. Ancak, Dışişleri Bakanı olarak atandığı pozisyon, Suriye'deki siyasi değişim sürecindeki rolünün büyüklüğünü gösteriyor. Geçiş hükümetinde üstlendiği bu görev, hem iç siyasette hem de dış ilişkilerde önemli bir sorumluluk taşımaktadır.

Suriye'de Baas rejiminin sona ermesiyle birlikte, geçiş hükümeti kuruldu ve Asad Hasan El-Şeybani, Dışişleri Bakanı olarak atanarak bu süreçte önemli bir rol üstlendi.





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Suriye'nin yeni Dışişleri Bakanı Asad Hasan El-Şeybani Kimdir?