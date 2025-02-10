Son dakika deprem haberlerine bir yenisi daha eklendi. Geçtiğimiz haftadan itibaren yüzlerce deprem kaydedilen Ege Denizi açıklarında bu akşam saat 23.16'da 5.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Ege Denizi'nde meydana gelen deprem İzmir, Aydın ve Muğla gibi illerin bazı bölgelerinde de hissedildi. İşte AFAD'ın son depremler listesi ve Ege Denizi'ndeki depremin detayları.





AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU? SON DEPREMLER NEREDE OLDU?





AFAD ve Kandilli Rasathanesi, son depremleri anlık olarak paylaşıyor. En son meydana gelen depremlerin paylaşıldığı sayfada Ege Denizi'ndeki 5.2 büyüklüğündeki deprem yer alıyor.









Ege Denizi'nde 5,2 büyüklüğünde deprem





Ege Denizi'nde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.





Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinden yaptığı açıklamaya göre, saat 23.16'da merkez üssü Ege Denizi olan 5,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Zeminden 7 kilometre derinlikte meydana gelen depremin en yakın kara parçası olan Muğla'nın Bodrum ilçesine 160.66 kilometre mesafede olduğu belirtildi. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.



