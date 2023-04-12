UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Çeyrek final maçında Milan ile Napoli karşı karşıya gelecek. Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez çeyrek finale kalan Napoli, 2018/19 sezonlarında Avrupa kupalarında Arsenal'e elendi. Avrupa arenasında Napoli ile ilk kez eşleşen Milan, İtalyan takımların rakip olduğu son 9 maçta sadece 1 kez kaybetti. Peki Milan - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar.