Beşiktaş-Atletico Madrid hazırlık maçı
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 16 Nisan Pazar günü Trabzonspor'a konuk olacak Beşiktaş, Atletico Madrid ile yardım maçında kozlarını paylaşacak. Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak müsabakadan elde edilen tüm gelir, Kahramanmaraş merkezli asrın felaketi olan depremin yaralarını sarmak amacı ile deprem bölgesine bağışlanacak. .
Beşiktaş-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Beşiktaş'ın sahasında Atletico Madrid'i ağırlayacağı maç 12 Nisan Çarşamba günü Vodafone Park'ta oynanacak. Mücadele, NTV ve Star TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle:
Beşiktaşımız, 11 ilimizde hissedilen deprem felaketinden etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını sarmak üzere, Atletico Madrid ile 12 Nisan Çarşamba günü saat 20.30'da Vodafone Park'ta dostluk maçında karşılaşacaktır.
Beşiktaş-Atletico Madrid maçı bilet fiyatları
- Loca 162: 4.000TL
- VIP 100: 2.350TL
- VIP 101-126: 1.950TL
- 1. Kategori: 790TL
- 2. Kategori: 720TL
- 3. Kategori: 580TL
- 4. Kategori: 510TL
- 5. Kategori: 470TL
- Kapalı Üst: 430TL
- 6. Kategori: 380TL
- 7. Kategori: 190TL
- 8. Kategori: 180TL