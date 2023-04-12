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Beşiktaş-Atletico hazırlık maçı saat kaçta?

Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor'a konuk olacak Beşiktaş, maç öncesinde hazırlıklarını sürdürdü. Siyah beyazlı ekip, "Bırakmam Seni Türkiyem" yardım kampanyası kapsamında bugün 20.30'da Vodafone Park'ta İspanya'nın Atletico Madrid takımıyla dostluk maçında karşılaşacak. Maçta Antoine Griezmann ve Alvaro Morata gibi yıldızlar da sahne alacak. Peki Beşiktaş-Atletico Madrid maçı hangi kanalda? İşte Beşiktaş-Atletico Madrid maçı bilet fiyatları.

10:25 . 12/04/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Beşiktaş-Atletico Madrid hazırlık maçı

Beşiktaş-Atletico Madrid hazırlık maçı

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 16 Nisan Pazar günü Trabzonspor'a konuk olacak Beşiktaş, Atletico Madrid ile yardım maçında kozlarını paylaşacak. Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak müsabakadan elde edilen tüm gelir, Kahramanmaraş merkezli asrın felaketi olan depremin yaralarını sarmak amacı ile deprem bölgesine bağışlanacak. .

Beşiktaş-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş'ın sahasında Atletico Madrid'i ağırlayacağı maç 12 Nisan Çarşamba günü Vodafone Park'ta oynanacak. Mücadele, NTV ve Star TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle:

Beşiktaşımız, 11 ilimizde hissedilen deprem felaketinden etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını sarmak üzere, Atletico Madrid ile 12 Nisan Çarşamba günü saat 20.30'da Vodafone Park'ta dostluk maçında karşılaşacaktır.

Beşiktaş-Atletico Madrid maçı bilet fiyatları

  • Loca 162: 4.000TL
  • VIP 100: 2.350TL
  • VIP 101-126: 1.950TL
  • 1. Kategori: 790TL
  • 2. Kategori: 720TL
  • 3. Kategori: 580TL
  • 4. Kategori: 510TL
  • 5. Kategori: 470TL
  • Kapalı Üst: 430TL
  • 6. Kategori: 380TL
  • 7. Kategori: 190TL
  • 8. Kategori: 180TL

#Beşiktaş
#Atletico Madrid
#hazırlık maçı
17 dakika önce
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