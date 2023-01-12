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Türk Halk Müziği sanatçısı Burhan Çaçan hayatını kaybetti

Halk Müziği Sanatçısı Burhan Çaçan'dan acı haber geldi. Sanatçı Burhan Çaçan, Florya'daki evinde 62 yaşında hayatını kaybetti. Peki Burhan Çaçan neden öldü hastalığı neydi? Burhan Çaçan kimdir? İşte haberin detayları.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Burhan Çaçan neden öldü hastalığı neydi? Burhan Çaçan kimdir, nereli kaç yaşında?
Burhan Çaçan

Türk Halk Müziği sanatçısı Burhan Çaçan hayatını kaybetti. Florya'daki evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren Çaçan, 62 yaşındaydı.

Burhan Çaçan neden öldü?

Ağlama, Her Yer Karanlık, Ayaz Geceler ve Yağ Yağmur isimli sinema filmlerinde rol alan Burhan Çaçan, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Türk Halk Müziği sanatçısı Burhan Çaçan
Türk Halk Müziği sanatçısı Burhan Çaçan

Burhan Çaçan kimdir?

17 Ekim 1960 tarihinde Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde dünyaya gelen Burhan Çaçan, 1978 yılında TRT Erzurum Radyosunun açmış olduğu amatör sesler yarışmasını kazandı. Yarışmanın ardından önce Ankara'ya, ardından da İstanbul'a geldi. İlk albümünü 1981 yılında çıkaran Burhan Çaçan, Sefa Geldin, Ben Yarime Neler Alayım,İpek Mendil, Memik Oğlan, Ayaz Geceler, Yağ Yağmur ve Vurun Dalgalar isimli albümleri ile müzik dünyasında yer edindi.

Burhan Çaçan'ın vefatının ardından ünlü isimler ne dedi?

Türk Halk Müziği'nin usta ismi Burhan Çaçan Florya'da evinde hayatını kaybetti. Acı haberi alan ünlü isimler Çaçan'ın ardından üzüntülerini dile getirdiler:

Ozan Orhon

"Benim için özel insanlardan biriydi. Sesiyle milyonları etkiledi. Nasıl unuturuz 'Ayaz Geceler'i kendisiyle bir çok TV programına çıktım. Ah Burhan abim bir bir gidiyoruz. Mekanın cennet olsun. Tüm sevenlerine ve ailesine baş sağlığı diliyorum."

Latif Doğan

"Türk halk müziğinin usta isimlerinden Buhan Çaçan geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Kendisine rahmet, ailesinin sanat camiasının ve tüm sevenlerinin başı sağ olsun."

Sayife Soyman

"Ay ay ay çok üzüldüm. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Hay Allah çok da gençti."

Umut Akyürek

"Çok değerli bir ses çok beyefendi bir insandı. Allah mekanını cennet eylesin ailesine sabırlar diliyorum."

Aslı Hünel

"İnanmıyorum çok ama çok üzüldüm."

Pınar Dilşeker

"Allah rahmet eylesin müzik camiamızın çok değerli bir büyüğüydü. Mekanı cennet olsun."

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