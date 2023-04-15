Altın fiyatları ne kadar, Gram altın kaç TL oldu?
ABD'de FED'in faiz artırmayacağına dair fiyatlamaların artmasıyla altın fiyatlarındaki yükseliş haftanın son gününde devam etti. Hafta kapanışında Gram altın 1247 TL ile düşüş gösterdi. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar? Anlık çeyrek altın, gram altın, yarım altın, Cumhuriyet altını takibini haberimizden yapabilirsiniz.
Gram altın ne kadar?
Gram altın alış fiyatı: 1.246,46 TL
Gram altın satış fiyatı: 1.246,89 TL
22 ayar gram altın ne kadar?
22 ayar gram altın alış fiyatı: 1.191,25 TL
22 ayar gram altın satış fiyatı: 1.274,80 TL
Çeyrek altın ne kadar?
Çeyrek altın alış fiyatı: 2.138,00 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 2.173,00 TL
Yarım altın fiyatı ne kadar?
Yarım altın alış fiyatı: 4.276,00 TL
Yarım altın satış fiyatı: 4.346,00 TL
Cumhuriyet altın fiyatı güncel
Cumhuriyet altını alış fiyatı: 8.523,00 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 8.658,00 TL
22 ayara bilezik fiyatı
22 ayar bilezik alış fiyatı: 1.194,83 TL
22 ayar bilezik satış fiyatı: 1.194,83 TL
Ons altın ne kadar?
Ons altın alış fiyatı: 2.003,92 dolar
Ons altın satış fiyatı: 2.004,61 dolar