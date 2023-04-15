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Rekor üstüne rekor kıran gram altın kapanışta düşüşe geçti: İşte güncel altın fiyatları

Hafta içi yaşanan hızlı yükselişle başta gram altın ve çeyrek altın olmak üzere altın piyasasında yeni rekorlara imza atılmıştı. Altının ons fiyatı dün günü 2.015 dolardan tamamlamasının ardından, bugün yüzde 0,45 değer kazancıyla 2.024 dolardan işlem görüyor. Hafta başından itibaren yeni rekorlara imza atan gram altın bugün aşağı yönlü bir seyir izliyor. Peki gram altın bugün ne kadar oldu? Çeyrek altın fiyatları kaç TL?

16:31 . 15/04/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Altın fiyatları ne kadar, Gram altın kaç TL oldu?

Altın fiyatları ne kadar, Gram altın kaç TL oldu?

ABD'de FED'in faiz artırmayacağına dair fiyatlamaların artmasıyla altın fiyatlarındaki yükseliş haftanın son gününde devam etti. Hafta kapanışında Gram altın 1247 TL ile düşüş gösterdi. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar? Anlık çeyrek altın, gram altın, yarım altın, Cumhuriyet altını takibini haberimizden yapabilirsiniz.

Gram altın ne kadar?

Gram altın alış fiyatı: 1.246,46 TL

Gram altın satış fiyatı: 1.246,89 TL

22 ayar gram altın ne kadar?

22 ayar gram altın alış fiyatı: 1.191,25 TL

22 ayar gram altın satış fiyatı: 1.274,80 TL

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın alış fiyatı: 2.138,00 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 2.173,00 TL

Yarım altın fiyatı ne kadar?

Yarım altın alış fiyatı: 4.276,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 4.346,00 TL

Cumhuriyet altın fiyatı güncel

Cumhuriyet altını alış fiyatı: 8.523,00 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 8.658,00 TL

22 ayara bilezik fiyatı

22 ayar bilezik alış fiyatı: 1.194,83 TL

22 ayar bilezik satış fiyatı: 1.194,83 TL

Ons altın ne kadar?

Ons altın alış fiyatı: 2.003,92 dolar

Ons altın satış fiyatı: 2.004,61 dolar


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