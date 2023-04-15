Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki aylıklar ile emeklilerin bayram ikramiyelerinin 14-19 Nisan'da ödeneceğini açıklamıştı. Bayram ikramiyeleri hesaplara yatmaya başladı. Ramazan Bayramına sayılı günler kala bayram ikramiyelerine gözler çevrilirken 1.100 TL olan ödemeler gelen zamlarla beraber 2 bin TL olarak belirlendi. Dul ve yeti aylıklarına da yüzde 82 oranında zam yansıması yapılacak. Peki dul-yetim maaşlarına ne kadar zam geldi? İşte dul ve yetim maaşları, bayram ikramiye tutarları.