İyi bir CV nasıl hazırlanmalıdır?

Artık iş sahibi olmanın birinci önceliği iyi bir CV hazırlamadan geçiyor. Başvuruda bulunmadan önce iyi bir CV hazırlanmalı ve işvereni bu konuda doyurmalısınız. Peki, CV nasıl doldurulmalı ve CV nasıl olmalıdır?

İYİ BİR CV NASIL OLUR?

Etkili ve nitelikli bir CV hazırlamak için birkaç öneriyi sizler için hazırladık.

- CV’de sizin özelliklerini anlatan tüm bilgiler bulunmalıdır. Sizi en iyi temsil eden ve resmi bir fotoğrafınız olabilir. Takım elbiseli çekilmiş fotoğraflar eklemelisiniz. Bunun yerine koyacağınız fotoğrafta beyaz gömlek da avantaj sağlayacaktır.

- Eğer akademik CV’niz değilse en fazla 2 sayfa kullanmalısınız. Bu sayede deneyimlerinizi doldurmak için doldurmamış ve gerçekten sunmak istediğiniz bilgiler için doldurmuş olursunuz.

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-En önemli hususlardan bir tanesi de imla kurallarına dikkat etmektir. Birçok firma imla kurallarına dikkat etmekte ve buna göre ayırma yapmaktadır.

- Gereksiz bilgiler eklemekten kaçınmalıyız.

- Başvurduğumuz pozisyon ile ilgili iyi bir ön yazı hazırlayabiliriz ve bu işi neden istediğinizi daha detaylı anlatabilirsiniz.

PEKİ NİTELİKLİ BİR CV'Yİ NASIL DOLDURURSUNUZ?

İyi bir Cv'nin püf noktası kendinizi doğru ifade etmektir. İşte bunlardan bazıları;

Kariyer hedefi: CV’de kariyer hedeflerinizden bahsetmeniz gerekmektedir. Neden bu işi istediğinizi ve işe alındığınız takdirde kurum için neler yapabileceğinizi iyi bir şekilde ifade edilmelidir.

CV’de kariyer hedeflerinizden bahsetmeniz gerekmektedir. Neden bu işi istediğinizi ve işe alındığınız takdirde kurum için neler yapabileceğinizi iyi bir şekilde ifade edilmelidir. Kişisel bilgiler: Kişisel bilgileriniz CV’de oldukça iyi bir şekilde yer almalıdır. Adınız, adresiniz, kişisel iletişim bilgileriniz doğru bir şekilde yer almalı. Bu sayede işveren size doğrudan kısa bir şekilde ulaşabilirsiniz. Doğum tarihiniz, doğum yeriniz, medeni durumunuz ise CV’de önemli yer kaplamaktadır.

Kişisel bilgileriniz CV’de oldukça iyi bir şekilde yer almalıdır. Adınız, adresiniz, kişisel iletişim bilgileriniz doğru bir şekilde yer almalı. Bu sayede işveren size doğrudan kısa bir şekilde ulaşabilirsiniz. Doğum tarihiniz, doğum yeriniz, medeni durumunuz ise CV’de önemli yer kaplamaktadır. Eğitim bilgileriniz: Bir işveren için en önemli hususlardan bir tanesi de eğitim bilgilerinizdir. Hangi okulda okuduğunuz, okuduğunuz dönemde neler yaptığınız, aldığınız belgeler, okurken neler yaptığınız bir işveren tarafından oldukça fazla merak edilmektedir.

İş deneyimleri: CV’de en önemli husus burasıdır. İş verenin size işe alması için bakacağı en önemli yerdir. Ters kronolojik sıra ile iş ve staj deneyimlerini yazmalısınız.

CV’de en önemli husus burasıdır. İş verenin size işe alması için bakacağı en önemli yerdir. Ters kronolojik sıra ile iş ve staj deneyimlerini yazmalısınız. İş deneyimlerinizi yazarken;

- Çalıştığınız yerdeki pozisyonunuzu ve sorumluluklarınızı detaylıca anlatmanız gerekmektedir. Burası sizin yapabileceklerinizi göstereceğiniz kısımdır.

- Başarılarınızı özellikle yansıtmalısınız. Bu sizi bir adım daha öne çıkaracaktır.

- İş deneyimlerinizi yazarken doğru ve doyurucu bilgiler vermelisiniz.

Beceriler: Bu kısım CV’de yine önemli bir yer kaplamaktadır. Bildiğiniz yabancı dilleri, bilgisayar bilginizi, mesleğinizde kendinizi geliştirebilmek adına yaptığınız çalışmaları ve neler yapabildiğinize dair tüm bilgileri burada hazırlamalısınız.

Bu kısım CV’de yine önemli bir yer kaplamaktadır. Bildiğiniz yabancı dilleri, bilgisayar bilginizi, mesleğinizde kendinizi geliştirebilmek adına yaptığınız çalışmaları ve neler yapabildiğinize dair tüm bilgileri burada hazırlamalısınız. Eğitimler/Sertifikalar: Katıldığın mesleki kurs ve eğitimleri, sertifikalarını uygun başlıklar altında belirtebilirsin.

Katıldığın mesleki kurs ve eğitimleri, sertifikalarını uygun başlıklar altında belirtebilirsin. Referanslar: Referanslar kısmı sizi temsil edecek kişilerin listesidir. Bu listeyi özel olarak seçmelisiniz. Size gerçekten faydalı olabileceğinizi düşündüğünüz kişileri bu listeye eklemelisiniz. Yeni mezunsanız staj yaptığınız yerden referans olmasını veya okuldaki hocanızdan referans olmasını isteyebilirsiniz.

Referanslar kısmı sizi temsil edecek kişilerin listesidir. Bu listeyi özel olarak seçmelisiniz. Size gerçekten faydalı olabileceğinizi düşündüğünüz kişileri bu listeye eklemelisiniz. Yeni mezunsanız staj yaptığınız yerden referans olmasını veya okuldaki hocanızdan referans olmasını isteyebilirsiniz. CV hazırlamada her şey bir bütündür. Tüm bilgilerin doğru olması sizi başarıya götürecek en büyük adımlardır.

Canva, Cv'nizin tasarımını hem kendiniz hem de içerisinde bulunan örnekleriyle oluşmuş nitelikli bir program. İyi bir Cv hazırlamak için hazırladığımız önerilerle birlikte Canva'dan güzel bir özgeçmiş hazırlamaya başlayabilirsiniz.

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