Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ 2025: DGS sınav giriş yerleri açıklandı mı, belli oldu mu?

DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ 2025: DGS sınav giriş yerleri açıklandı mı, belli oldu mu?

13:255/07/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
DGS sınav giriş yerleri açıklandı mı?
DGS sınav giriş yerleri açıklandı mı?

Önlisans mezunlarının lisans programlarına geçiş yapmak için katılım sağlayacağı 2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 20 Temmuz Pazar günü ÖSYM tarafından uygulanacak. Sınav öncesinde en çok merak edilen konuların başında sınav giriş belgelerinin açıklanma tarihi geliyor. Adaylar, https://ais.osym.gov.tr adresinden sınav yerlerini öğrenebilecek. DGS’ye katılacak adayların, sınav günü fotoğraflı sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik kartı ile birlikte salonda bulunmaları zorunlu. Giriş belgesi olmadan sınava katılım sağlanamayacak.

20 Temmuz’da yapılacak DGS sınavı için geri sayım sürüyor! ÖSYM, sınavdan önce adayların merakla beklediği sınav giriş yerlerini ais.osym.gov.tr üzerinden duyuracak. Adaylar, giriş belgeleri olmadan sınav salonlarına alınmayacak. Belgede adayın fotoğrafı yer alacak ve belge ister renkli ister siyah-beyaz çıktılı olabilir. DGS’ye katılacak adayların şimdiden belgelerini hazırlamaları ve kimliklerini yanlarında bulundurmaları büyük önem taşıyor. Peki, DGS sınav giriş yerleri açıklandı mı? İşte detaylar…

DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ 2025 AÇIKLANDI MI?

DGS sınav giriş belgesi, osym.ais.gov.tr adresi üzerinden duyurulacak. ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre sınav 20 Temmuz Pazar günü organize edilecek. Genellikle sınav giriş belgeleri sınavdan 10 gün önce erişime açılıyor. 10 Temmuz’da Dikey Geçiş Sınavı giriş belgelerinin açıklanması bekleniyor.

DGS SINAV YERLERİ SORGULAMA EKRANI

“DGS sınav giriş belgesi yayınlandı” duyurusu geldikten sonra adaylar T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle birlikte osym.ais.gov.tr adresinden sınav giriş belgesine erişim sağlayabilecek.

DGS sınav giriş belgesinin üzerinde adayın fotoğrafının olması zorunlu olacak. Sınav giriş belgesi renkli veya renksiz çıktı olarak alınabilecek.

Sınav giriş belgesinin üzerinde adayların uyması gereken sınav kuralları, sınavın yapılacağı okulun adı, açık adresi, salon ve sıra numarası gibi bilgiler yer alacak.

SINAV 20 TEMMUZ’DA DÜZENLENECEK

İki yıllık ön lisans eğitimlerini lisansa tamamlamak isteyen adaylar DGS oturumlarında ter dökecek. 20 Temmuz’da düzenlenecek sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan toplam 100 soru yöneltilecek. Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 135 dakika olacak

#dgs
#dgs sınav giriş belgesi
#dgs sınav giriş yerleri
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ BAŞVURU E DEVLET BAŞVURU EKRANI 2025: TOKİ 250 bin sosyal konut başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?