DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ 2025: DGS sınav giriş yerleri açıklandı mı, belli oldu mu?

20 Temmuz’da yapılacak DGS sınavı için geri sayım sürüyor! ÖSYM, sınavdan önce adayların merakla beklediği sınav giriş yerlerini ais.osym.gov.tr üzerinden duyuracak. Adaylar, giriş belgeleri olmadan sınav salonlarına alınmayacak. Belgede adayın fotoğrafı yer alacak ve belge ister renkli ister siyah-beyaz çıktılı olabilir. DGS’ye katılacak adayların şimdiden belgelerini hazırlamaları ve kimliklerini yanlarında bulundurmaları büyük önem taşıyor. Peki, DGS sınav giriş yerleri açıklandı mı? İşte detaylar…

DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ 2025 AÇIKLANDI MI?

DGS sınav giriş belgesi, osym.ais.gov.tr adresi üzerinden duyurulacak. ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre sınav 20 Temmuz Pazar günü organize edilecek. Genellikle sınav giriş belgeleri sınavdan 10 gün önce erişime açılıyor. 10 Temmuz’da Dikey Geçiş Sınavı giriş belgelerinin açıklanması bekleniyor.

DGS SINAV YERLERİ SORGULAMA EKRANI

“DGS sınav giriş belgesi yayınlandı” duyurusu geldikten sonra adaylar T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle birlikte osym.ais.gov.tr adresinden sınav giriş belgesine erişim sağlayabilecek.

DGS sınav giriş belgesinin üzerinde adayın fotoğrafının olması zorunlu olacak. Sınav giriş belgesi renkli veya renksiz çıktı olarak alınabilecek.

Sınav giriş belgesinin üzerinde adayların uyması gereken sınav kuralları, sınavın yapılacağı okulun adı, açık adresi, salon ve sıra numarası gibi bilgiler yer alacak.

SINAV 20 TEMMUZ’DA DÜZENLENECEK