Ateşkesin taslağı belirlendi: Hamas'tan açıklama geldi

Ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girdiği ikinci gününde Hamas, 19 Ocak 2025 tarihli anlaşmadaki listede yer alan dört canlı İsrailli rehineyi serbest bırakacak. İsrail de, 7 Ekim sonrasında Gazze’den kaçırılan bin 116 mahkumdan 66’sını teslim edecek. Serbest bırakma işlemi toplu şekilde ve herhangi bir tören olmadan gerçekleşecek. Gazze’ye insani yardım, yakıt ve alt yapı malzemelerinin girişine izin verilecek. Bu süreçte kalıcı ateşkes müzakereleri başlayacak. İsrail ordusu, Gazze’deki pozisyonlarını değerlendirecek. Yedinci gün, Hamas, dört canlı rehineyi daha serbest bırakacak. İsrail, 7 Ekim sonrası tutuklanan 500 mahkûmu serbest bırakacak. Onuncu gün, Hamas tüm rehineler hakkında tıbbi rapor sunacak. İsrail de tutuklu Filistinlilerle ilgili benzer bilgiler verecek. Yirminci gün, Hamas 16 İsrailli ölü rehinenin cesetlerini verecek. İsrail, 160 Gazzeli şehidi teslim edilecek. Cenazelerin değişimi de önceden belirlenen kurallar dahilinde olacak, herhangi bir tören yapılmayacak.

Hamas’tan üst düzey yetkili, kalıcı ateşkesi içermeyen hiçbir anlaşmaya onay verilmeyeceği açıkladı. Yetkili, “42 günlük ateşkesin ilk aşamasının başlatılmasında bir sakınca yok. Herhangi bir girişimin ateşkesi, Gazze'den tam çekilmeyi ve yeniden inşayı içermesi gerekiyor.” dedi.