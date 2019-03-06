Dünya Cem Uzandan Türkiye sinyali
AVRUPA

​Cem Uzan'dan Döneceğim Türkiyem paylaşımı

Cem Uzan'dan Türkiye sinyali

10 yıldır Fransa'da yaşayan Cem Uzan, Twitter hesabından Türkiye'ye döneceğini söyledi.

Haber Merkezi Diğer
Cem Uzan.
Cem Uzan.

2009 yılında Türkiye'yi terk eden ve 10 yıldır Fransa'da yaşayan Cem Uzan, Twitter hesabından "Döneceğim Türkiyem" mesajını paylaştı.

  • 2002 ile 2003 yıllarında alınan kararlarla Uzan'ların Türkiye'deki mal varlığına tedbir konulmuştu.

Cem Uzan kimdir?

Cem Uzan, 16 Aralık 1960'da Sakarya'da doğdu.

İstanbul Alman Lisesi'nden mezun olduktan sonra ABD'de Pepperdine Üniversitesi İşletme Bölümü'nde okudu.

Türkiye'de ilk özel televizyonu (Star TV) daha sonra Türkiye'nin ilk ve tek %100 Türk'e ait olan telekomünikasyon şirketini (Telsim) kurmuştur.

Sahibi olduğu Star gazetesi, kısa sürede Türkiye'de en çok satan gazetelerden biri olmuştur.

2002 yılında siyasete atılan Uzan, Genç Parti'nin kurucusu ve ilk genel başkanıdır. Parti kurulduktan üç ay sonra katıldığı 3 Kasım 2002 genel seçiminde %7,25 oranında oy aldı.

Genç Parti, 22 Temmuz 2007 genel seçiminde %3.03 oy oranı almıştır.

İki seçimde baraj altında kalan Genç Parti milletvekili çıkaramamıştır.

2. Ergenekon iddianamesinde, Şener Eruygur'u askeri darbeye teşvik ettiği iddia edildi. Daha sonra ise, Eylül 2009'da gizli yollardan Türkiye'den kaçtı. Bir süre Interpol tarafından arandıktan sonra, 12 Ekim 2009'da, Fransa'ya yaptığı siyasi sığınma başvurusu kabul edildi.

4 çocuk babası olan Uzan, 2009 yılından beri Fransa'da yaşamaktadır.

Bir müddet ara verdiği iş hayatına 2014 yılında geri dönmüştür.

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