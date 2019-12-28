Dünya Esedin bombardımana tuttuğu İdlibten Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı bölgesine büyük kaçış sürüyor
BARIŞ PINARI HAREKATI

Esed'in bombardımana tuttuğu İdlib’ten Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı bölgesine büyük kaçış sürüyor

Esed'in bombardımana tuttuğu İdlib’ten Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı bölgesine büyük kaçış sürüyor

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı, İdlib’ten güvenli bölgelere gelen sivil insanlara yönelik yardım faaliyetlerini sürdürüyor. Kilis’in karşısında bulunan Azez, Elbab, Afrin bölgeleri ile Cerabulus bölgelerini Suriyelilerin gelişleri sürüyor.

Haber Merkezi İHA
Son 10 günde 130 binden fazla sivil göç etmek zorunda kaldı.
Son 10 günde 130 binden fazla sivil göç etmek zorunda kaldı.

İdlib kentinin güney kırsalına Esed rejimi tarafından yapılan bombardımanlardan kaçmak zorunda kalan siviller güvenli bölge Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki Azez, Elbab, Afrin ve Cerablus’a göç etmeye devam ediyor.

Sivil halk, Esed yüzünden bombardımandan kaçmak zorunda kalıyor.

İdlib'deki bombardımanlarda 11 günde 86 sivil öldü
DÜNYA
İdlib'deki bombardımanlarda 11 günde 86 sivil öldü

Son 10 günde 130 binden fazla sivil insanın göç etmek zorunda kaldığını ifade eden Suriye İHH Babuselam sorumlusu Hasan Aksoy, ”Esed ve Rusya’nın artan saldırılarından dolayı sivil insanlar, güvenli bölgelere doğru göç ediyorlar. Son on günde Azez, Elbab, Afrin ve Cerablus bölgelerine yaklaşık 4 bin aile göç etti. Kış ayında zorunlu göçe maruz kalan ailelere acil yardım paketi, battaniye, soba, gıda kolisi ve yatak sünger dağıtımına devam ediyoruz. Azez kent merkezin girişinde kurulan acil yardım noktasında İdlibli aileleri tespit edip, yardımları ulaştırıyoruz” dedi.

Sivil halk, soğuk havada kamyonların arkasında yolculuk yamak durumunda kalıyor.

ABD Başkanı Trump: Türkiye, İdlib'de sivil kayıpların önlenmesi için çok fazla çalışıyor
DÜNYA
ABD Başkanı Trump: Türkiye, İdlib'de sivil kayıpların önlenmesi için çok fazla çalışıyor

Aksoy, “Gidecek yerleri olmayan ailelere çadır veriyoruz ya da boş evlere yerleştiriyoruz. Şu an her bir evde 5-6 aile birlikte yaşamak zorunda. İdlib’teki saldırılarda eşyalarını kaybeden ailelere, elimizdeki imkanlar dahilinde dağıtımlar gerçekleştiriyoruz. Fakat imkanlarımız kısıtlı. Bu ailelerin ihtiyaçlarının giderilmesi için bölgeye acil olarak insani yardım malzemelerinin ulaştırılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Sivil toplum kuruluşu İHH, ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulunuyor

İdlib'deki sivil halka yapılan bombardımanlarda 11 günde 86 kişi yaşamını yitirdi
DÜNYA
İdlib'deki sivil halka yapılan bombardımanlarda 11 günde 86 kişi yaşamını yitirdi
Gurur duydum

Gurur duydum

​MHP lideri Bahçeli'den yerli otomobili yorumu.
ABDdeki skandal karara sert tepki

ABD'deki skandal karara sert tepki

Dışişleri Bakanlığı, terörist Sasunyan'ın tahliye edilmesini kınadı.
Metrobüs yolcuya çarptı

Metrobüs
yolcuya çarptı

Kaza nedeniyle seferler bir süre yapılamadı.
Trabzonspor'un <br>11'i belli oldu

Trabzonspor'un
11'i belli oldu

​Trabzonspor sahasında Kayserispor'u ağırlıyor.
Somali'de<br>bombalı saldırı

Somali'de
bombalı saldırı

En az 100 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda 2 Türk vatandaşı da bulunuyor.
İrlanda'nın bahçesi:<br>Glendalough

İrlanda'nın bahçesi:
Glendalough

​Haryy Potter ve Cesur Yürek filmlerinin çekildiği bölge.

Sabırsızlıkla bekliyoruz

Sabırsızlıkla bekliyoruz

EGM'den ekip otosu fotoğrafıyla 'Türkiye'nin Otomobili' paylaşımı.
Asgari ücret açıklaması <br>

Asgari ücret açıklaması

Selçuk: Gelecek yıl her iki tarafın anlaştığı rakamlar üzerinden konuşacağız.
47 bin sivil daha<br>göç etti

47 bin sivil daha
göç etti

​İdlib'teki Esed saldırıları beraberinde göç getirdi.
Testleri başarıyla tamamlandı

Testleri başarıyla tamamlandı

Bir alt sistem daha yerlileştirme ve millileştirme süreci tamamlanmış oldu.
AFAD harekete geçti

AFAD harekete geçti

Ambarlı'daki kaymaya kazıklı önlem.
150 alternatif var

150 alternatif var

TOGG'un CEO'su yerli otomobilin adının belli olacağı tarihi açıkladı.
Türkiye'nin devrimi

Türkiye'nin devrimi

Lobilerin engeliyle yarım kalan Devrim hayali gerçek oldu.​
Süper Lig yolunda

Süper Lig yolunda

Balotelli 1.2 milyon euroluk teklifi kabul etti.
Yerli otomobil<br>dünya basınında

Yerli otomobil
dünya basınında

​"Küresel bir marka, Tesla'ya rakip"
İstanbul'da <br>yağmur ve sulu kar

İstanbul'da
yağmur ve sulu kar

​Megakentte gece saatlerinde de kar yağışı etkili oldu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.