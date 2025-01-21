Esir takasındaki görüntü İsrail’i şok etti: Arabuluculara yeni talep gönderdiler

İşgalci İsrail basınında, 471 günlük bombardımana rağmen Kassam mücahitlerinin bu kadar güçlü kalmasına vurgu yapıldı ve İsrail’in başarısızlığı yorumlandı. Gazze halkının Kassam’ın yanında yer almasının bir kararlılık göstergesi olduğu da belirtildi.