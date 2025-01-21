Esir takasındaki görüntü İsrail’i şok etti: Arabuluculara yeni talep gönderdiler

Hamas ve İsrail arasında onaylanan ateşkes ve rehine takası anlaşmasının ilk aşaması Pazar günü gerçekleşti. 3 kadın esiri Kızılhaç’a teslim etmek için buluşma merkezine gelen Kassam mücahitlerinin güçlü görüntüsü dikkat çekti. 471 günlük korkunç katliamlara rağmen ayakta kalan Gazze halkı Kassam Tugayları mücahitlerinin yanına koştu. Kassam mücahitleri halkın sevgi seli arasında esirleri teslim etti. Bu görüntüler siyonistleri çıldırttı. Arabuluculara yeni talep gönderdiler.
İşgalci İsrail basınında, 471 günlük bombardımana rağmen Kassam mücahitlerinin bu kadar güçlü kalmasına vurgu yapıldı ve İsrail’in başarısızlığı yorumlandı. Gazze halkının Kassam’ın yanında yer almasının bir kararlılık göstergesi olduğu da belirtildi.
Siyonist İsrail yetkililerin esir takasındaki görüntüleri izleyince şok olduğu belirtildi. Arabuluculara bu manzaranın kabul edilemez olduğu bilgisini veren yetkililer, bir daha böyle kalabalıkta rehinelerin serbest bırakılmasını istemediklerini arabuluculara iletti.