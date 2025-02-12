Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
İsrail’de 2000 kilometre menzilli füze paniği: Ankara artık potansiyel tehdit

İsrail’de 2000 kilometre menzilli füze paniği: Ankara artık potansiyel tehdit

Furkan Erten
Furkan Erten
17:2712/02/2025, Wednesday
G: 12/02/2025, Wednesday
Yeni Şafak
Sonraki haber
Erdoğan'ın açıklamalarına raporda yer verildi.
Erdoğan'ın açıklamalarına raporda yer verildi.

İsrail’deki araştırma merkezlerinden Alma Enstitüsü, İsrail’in artık Türkiye’den stratejik tehditle karşı karşıya olduğuna ilişkin geniş bir rapor hazırladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın duyurduğu füze geliştirme programına vurgu yapıldı. İsrail’in güvenliğini tehlike olduğunun altı çizildi.

İsrail’in güvenliğini etkileyebilir

Raporda yer alan ifadelere göre İsrail, Türkiye'den gelen ve giderek artan stratejik bir tehdit ile karşı karşıya. Ankara'nın doğrudan ve dolaylı askeri kapasitelerini geliştirmesi İsrail'in güvenliğini etkileyebilecek potansiyel olarak değerlendirdi. Bu tehditler de ikiye ayrıldı.

Raporun kapağında Türk ve Suriye bayrakları da yer aldı.

İsrail füzenin hedefine girdi

Doğrudan tehditler kısmında, “Uzun Menzilli Balistik Füze Geliştirme” başlığı yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye'nin 2000 kilometreye kadar menzile sahip balistik füzeler geliştirdiğini duyurmasına vurgu yapıldı. Bu durumun, İsrail'in bu füzelerin hedef alanında olduğu belirtildi.

İHA’lar korkuttu

“Türkiye'nin İHA Yetenekleri” başlığında, “Baykar firması tarafından geliştirilen Türk İHA modeli Bayraktar TB2, dünyada en çok satan İHA ürünlerinden biri olarak anılıyor. Defense Security Asia internet sitesinde 20 Kasım 2024'te yayınlanan verilere göre Bayraktar TB2, ihracat hacminde İsrail ve ABD'den gelen İHA'ları bile geride bıraktı.” ifadelerine yer verildi.

Osmanlı etkisini canlandırma vizyonu

Suriye’de gerçekleşen devrimin de İsrail’e Türkiye tehdidini yaklaştırdığı belirtildi. Alma Enstitüsü'nün Durum Değerlendirmesi’de şu ifadeler yer aldı:

Bu gelişmeler, Türkiye'nin bölgesel nüfuzunu artırma ve Sünni İslam ideolojisini uygulama çabalarını, ayrıca yeni Osmanlı etkisini canlandırma vizyonunu yansıtıyor. Bu hareketler göz önüne alındığında, İsrail'in bu gelişmeleri yakından takip etmesi ve Türkiye'den gelecek doğrudan ya da dolaylı tehditlere karşı savunma stratejilerini gözden geçirmesi gerektiği ifade edilmektedir.



#Türkiye
#İsrail
#Savunma Sanayii

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün hangi maçlar var? Şampiyonlar Ligi'nde kimin maçları var?