İsrail’de 2000 kilometre menzilli füze paniği: Ankara artık potansiyel tehdit

İsrail’in güvenliğini etkileyebilir

Raporda yer alan ifadelere göre İsrail, Türkiye'den gelen ve giderek artan stratejik bir tehdit ile karşı karşıya. Ankara'nın doğrudan ve dolaylı askeri kapasitelerini geliştirmesi İsrail'in güvenliğini etkileyebilecek potansiyel olarak değerlendirdi. Bu tehditler de ikiye ayrıldı.

Raporun kapağında Türk ve Suriye bayrakları da yer aldı.

İsrail füzenin hedefine girdi

Doğrudan tehditler kısmında, “Uzun Menzilli Balistik Füze Geliştirme” başlığı yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye'nin 2000 kilometreye kadar menzile sahip balistik füzeler geliştirdiğini duyurmasına vurgu yapıldı. Bu durumun, İsrail'in bu füzelerin hedef alanında olduğu belirtildi.

İHA’lar korkuttu

“Türkiye'nin İHA Yetenekleri” başlığında, “Baykar firması tarafından geliştirilen Türk İHA modeli Bayraktar TB2, dünyada en çok satan İHA ürünlerinden biri olarak anılıyor. Defense Security Asia internet sitesinde 20 Kasım 2024'te yayınlanan verilere göre Bayraktar TB2, ihracat hacminde İsrail ve ABD'den gelen İHA'ları bile geride bıraktı.” ifadelerine yer verildi.

Osmanlı etkisini canlandırma vizyonu

Suriye’de gerçekleşen devrimin de İsrail’e Türkiye tehdidini yaklaştırdığı belirtildi. Alma Enstitüsü'nün Durum Değerlendirmesi’de şu ifadeler yer aldı:

Bu gelişmeler, Türkiye'nin bölgesel nüfuzunu artırma ve Sünni İslam ideolojisini uygulama çabalarını, ayrıca yeni Osmanlı etkisini canlandırma vizyonunu yansıtıyor. Bu hareketler göz önüne alındığında, İsrail'in bu gelişmeleri yakından takip etmesi ve Türkiye'den gelecek doğrudan ya da dolaylı tehditlere karşı savunma stratejilerini gözden geçirmesi gerektiği ifade edilmektedir.







