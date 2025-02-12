İsrail’de 2000 kilometre menzilli füze paniği: Ankara artık potansiyel tehdit

İsrail’deki araştırma merkezlerinden Alma Enstitüsü, İsrail’in artık Türkiye’den stratejik tehditle karşı karşıya olduğuna ilişkin geniş bir rapor hazırladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın duyurduğu füze geliştirme programına vurgu yapıldı. İsrail’in güvenliğini tehlike olduğunun altı çizildi.
İsrail’in güvenliğini etkileyebilir
Raporda yer alan ifadelere göre İsrail, Türkiye'den gelen ve giderek artan stratejik bir tehdit ile karşı karşıya. Ankara'nın doğrudan ve dolaylı askeri kapasitelerini geliştirmesi İsrail'in güvenliğini etkileyebilecek potansiyel olarak değerlendirdi. Bu tehditler de ikiye ayrıldı.
İsrail füzenin hedefine girdi
İHA’lar korkuttu
“Türkiye'nin İHA Yetenekleri” başlığında, “Baykar firması tarafından geliştirilen Türk İHA modeli Bayraktar TB2, dünyada en çok satan İHA ürünlerinden biri olarak anılıyor. Defense Security Asia internet sitesinde 20 Kasım 2024'te yayınlanan verilere göre Bayraktar TB2, ihracat hacminde İsrail ve ABD'den gelen İHA'ları bile geride bıraktı.” ifadelerine yer verildi.
Osmanlı etkisini canlandırma vizyonu
Suriye’de gerçekleşen devrimin de İsrail’e Türkiye tehdidini yaklaştırdığı belirtildi. Alma Enstitüsü'nün Durum Değerlendirmesi’de şu ifadeler yer aldı:
Bu gelişmeler, Türkiye'nin bölgesel nüfuzunu artırma ve Sünni İslam ideolojisini uygulama çabalarını, ayrıca yeni Osmanlı etkisini canlandırma vizyonunu yansıtıyor. Bu hareketler göz önüne alındığında, İsrail'in bu gelişmeleri yakından takip etmesi ve Türkiye'den gelecek doğrudan ya da dolaylı tehditlere karşı savunma stratejilerini gözden geçirmesi gerektiği ifade edilmektedir.