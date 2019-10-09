Dünya Macaristan AByi kilitledi Türkiyeyi hedef alan bildiriyi imzalamadı
AVRUPA

Macaristan AB'yi kilitledi: Türkiye'yi hedef alan bildiriyi imzalamadı

Avrupa Birliği'nin, Suriye'nin kuzeyine yapılan Barış Pınarı Harekatı öncesinde Türkiye’yi uyarmak için hazırladığı bildiri Macaristan tarafından veto edildi. AB'nin 28 üyenin ortak imzası ile yayınlamak istediği bildiriyi onaylamayan Macaristan, "ülkeler sınırlarını savunabilir" diyerek imzalamadı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
AB Parlemetosu
AB Parlemetosu

28 üyeli Avrupa Birliği'nin Türkiye'nin sınır ötesine düzenleyeceği operasyon hakkında uyarı metni yayınlamaya hazırlandığı fakat Macaristan'ın bu ortak metne imza atmadığı ve veto ettiği ortaya çıktı.

Macaristan veto etti

Salı günü hazırlanan ve AB üyesi 27 ülke tarafından imzalanan metne Macaristan hiçbir gerekçe göstermeden imza atmadı. Salı günü hazırlanan ve Çarşamba günü AB üyesi 28 ülkenin imzası ile yayınlanması planlanan bildiri Macaristan’ın veto etmesi nedeni ile gecikti. Macaristan vetosuna gerekçe olarak "ülkeler sınırlarını savunabilir" dedi.

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