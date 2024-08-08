Neden misilleme yapmadığı merak edilen İran: İsrail'i cezalandırmak önceliğimiz

İran'ın terör devleti İsrail'e yapacağı olası misilleme saldırısı beklenirken, Mısır'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Havayolu şirketleri için bir güvenlik uyarısı olan NOTAM yayınlayan Mısır, tüm havayolu şirketlerinden yarın TSİ 03.00-07.00 saatleri arasında İran hava sahasından uzak durmalarını istedi. Yapılan uyarıda, "Tüm Mısırlı taşıyıcı firmalar Tahran (Uçuş Bilgi Bölgesi) FIR'ı üzerinden uçmaktan kaçınacaktır. Söz konusu bölge üzerinde hiçbir uçuş planı kabul edilmeyecektir." ifadelerine yer verildi.