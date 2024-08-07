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Dünya

Mısır'dan yarın için havayolu şirketlerine uyarı: Üç saat boyunca İran hava sahasından uzak durun

İran'ın terör devleti İsrail'e yapacağı olası misilleme saldırısı beklenirken, Mısır'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Havayolu şirketleri için bir güvenlik uyarısı olan NOTAM yayınlayan Mısır, tüm havayolu şirketlerinden yarın TSİ 03.00-07.00 saatleri arasında İran hava sahasından uzak durmalarını istedi. Yapılan uyarıda, "Tüm Mısırlı taşıyıcı firmalar Tahran (Uçuş Bilgi Bölgesi) FIR'ı üzerinden uçmaktan kaçınacaktır. Söz konusu bölge üzerinde hiçbir uçuş planı kabul edilmeyecektir." ifadelerine yer verildi.

21:25 - 7/08/2024 Çarşamba
Güncelleme: 21:47 - 7/08/2024 Çarşamba
IHA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Mısır, İsrail ve İran arasındaki gerginlik nedeniyle tüm havayolu şirketlerine yarın TSİ 03.00-07.00 saatleri arasında İran hava sahasından uzak durmalarını istedi.

"03.00-07.00 saatleri arasında İran hava sahasından uzak durun"

İran'ın İsrail'e saldırı düzenlemesi beklenirken, Mısır havayolu şirketleri için bir güvenlik uyarısı olan NOTAM yayınladı. Mısır, yayınladığı güvenlik uyarısında tüm havayolu şirketlerinden yarın TSİ 03.00-07.00 saatleri arasında İran hava sahasından uzak durmalarını isteyerek, "Tüm Mısırlı taşıyıcı firmalar Tahran (Uçuş Bilgi Bölgesi) FIR'ı üzerinden uçmaktan kaçınacaktır. Söz konusu bölge üzerinde hiçbir uçuş planı kabul edilmeyecektir” ifadelerini kullandı. Güvenlik uyarısının neden yayınlandığına ilişkin ayrıntı verilmedi.

Öte yandan Ürdün ise pazar günü tüm havayolu şirketlerinden 45 dakikalık ekstra yakıt bulundurmalarını istemişti.



#İran
#Misilleme
#İsrail
#Mısır
1 saat önce
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