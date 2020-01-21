Dünya Sisiyi tutuklayın
ORTADOĞU

Sisi’yi tutuklayın

Londra polisine yapılan başvuruda, darbeyle devrilen Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin ölümü ve maruz kaldığı işkencenin soruşturulması istendi. Uluslararası Adalet Odaları (Guernica 37), Mursi’nin ölümünden sorumlu olduğunu belirttikleri Mısır cunta lideri Sisi’nin tutuklanması talebinde bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mısır cunta lideri Sisi
Mısır cunta lideri Sisi

İngiltere’de Mısır’ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin hapishanede ölümüyle ilgili olarak darbeyle iktidara gelen cuntacı Abdulfettah es-Sisi hakkında tutuklama emri çıkarılması istendi. Merkezi İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan Uluslararası Adalet Odaları (Guernica 37), Sisi’nin İngiltere ziyareti öncesi Londra Polisi Terörle Mücadele Biriminden, “Mısır hükümeti ve devlet kurumları aleyhindeki güvenilir işkence iddialarını” soruşturmasını istedi. Guernica 37’nin açıklamasında Mısır Devrim Konseyi’nin talebi üzerine harekete geçildiği belirtilerek, başvuruda Mursi’nin ölümü ile ölümü öncesi gördüğü ve işkence teşkil eden muamelenin soruşturulmasının talep edildiği vurgulandı.

Cezasız kalamaz

Cuntacı Sisi’nin, Mursi’ye yapılan işkenceden habersiz olduğunun düşünülemeyeceği belirtilen açıklamada, “Mursi’nin gördüğü muamelenin ölümüne katkıda bulunduğu sadece varsayım değil, askeri rejimin elinde gördüğü muamelenin onu öldürdüğü ve niyetin de bu olduğuna dair inandırıcı argümanlar var.” denildi. Açıklamada, Mursi’in ölümünün cezasız kalmasına izin verilemeyeceği ve soruşturma veya kovuşturma fırsatının oluşması durumunda bunun gereğinin yerine getirilmesi gerektiği vurgulandı.

İŞKENCE SUÇU VURGUSU

Birleşik Krallık’ın herhangi bir işkence suçunu, işlendiği yer neresi olursa olsun, soruşturmak ve kovuşturmakla yükümlü olduğuna dikkat çekilen açıklamada, Sisi’nin ziyareti göz önüne alındığında uygun adımların atılmasının zorunlu olduğu savunuldu. Guernica 37, bu kapsamda Sisi hakkında tutuklama emri çıkarılmasını istedi. Guernica 37 daha önce de BM’den Mursi’nin ölümü hakkında bağımsız bir soruşturma başlatmasını talep etmişti.

Mursi’nin şehadeti

Muhammed Mursi
  • Müslüman Kardeşler’in önde gelen isimlerinden Muhammed Mursi, 2012’de Mısır’ın demokratik yollarla seçilen ilk cumhurbaşkanı olmuştu. Mursi, görevdeki bir yılının ardından dönemin Savunma Bakanı ve şimdiki Cumhurbaşkanı Sisi liderliğinde yapılan askeri darbeyle cumhurbaşkanlığından uzaklaştırılarak hapse atılmıştı. Ağır işkencelere maruz kaldığı hapishanelerde sağlık durumu hızla bozulan Muhammed Mursi, 17 Haziran günü çıktığı mahkemede söz istediği sırada, kalp krizi geçirerek şehit düşmüştü. Mursi, birçok insan hakları grubu ve bağımsız gözlemcilerin siyasi olduğunu belirttiği suçlamalardan yargılanıyordu.

Mursi'nin mahkemedeki son savunması
OYNAT 02:19
Mursi'nin mahkemedeki son savunması
2013'teki darbe ile görevinden uzaklaştırılan eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, devlet sırlarını başkalarına taşıdığı gerekçesiyle idama mahkum edildi. İdam kararından önce son kez savunma yapan Mursi, savunmasında 'Bize Allah yeter' diyerek Al-i İmran Suresi'nin 171-175. ayetlerinden alıntı yaptı.


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