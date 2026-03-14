Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
17 yılda 110 milyon yolcu YHT ile seyahat etti

13:1214/03/2026, Cumartesi
AA
Sonraki haber
Demir yolu ağının 2028'de 17 bin 287 kilometreye çıkarılması hedefleniyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yüksek hızlı tren (YHT) ile bugüne kadar yaklaşık 110 milyon yolcunun seyahat ettiğini, hat uzunluğunun ise 2 bin 251 kilometreye ulaştığını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk YHT hattı olan Ankara-Eskişehir Hattı'nın işletmeye alınmasının 17. yıl dönümü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

Temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılan
"Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Demiryolu Projesi
"nin ilk etabı olan Ankara-Eskişehir Hattı'nın, 13 Mart 2009'da işletmeye alındığını belirten Uraloğlu, projenin hayata geçirilmesiyle, diğer YHT hatlarının da devreye alındığına işaret etti.

Uraloğlu, bugün itibarıyla YHT hat uzunluğunun 2 bin 251 kilometreye ulaştığını, yeni hatların yapım çalışmalarının ise sürdüğünü bildirdi.

YHT'lerle bugüne kadar yaklaşık 110 milyon yolcunun seyahat ettiğini bildiren Uraloğlu, Ankara-Eskişehir Hattı ile başlayan sürecin 2011 yılında Ankara-Konya, 2014'te Konya-İstanbul ve Ankara-İstanbul, 2022'de Karaman-İstanbul, Karaman-Ankara ve Eskişehir-İstanbul, 2023'te Ankara-Sivas ve 2024'te Sivas-İstanbul hatlarının hizmete alınmasıyla devam ettiğini belirtti.

Uraloğlu, günlük ortalama 34 bin yolcunun yüksek hızlı trenleri kullandığına dikkati çekerek,
"Ankara-İstanbul Hattı'nda 16 bin 723, Konya-İstanbul Hattı'nda 4 bin 517, Ankara-Konya Hattı'nda 3 bin 665, Ankara-Sivas Hattı'nda 1852, İstanbul-Sivas Hattı'nda 1590, Ankara-Karaman Hattı'nda 1539, İstanbul-Karaman Hattı'nda 1413, Ankara-Eskişehir Hattı'nda 1189 ve Eskişehir-İstanbul Hattı'nda 857 yolcu günlük seyahat ediyor"
bilgisini verdi.

"Demir yolu ağının 2028'de 17 bin 287 kilometreye çıkarılması hedefleniyor"

Ankara-Eskişehir Hattı'nda ise 2009'dan bu yana yaklaşık 21,4 milyon kişinin yolculuk yaptığını kaydeden Uraloğlu, Eskişehir'in demir yolu taşımacılığında olduğu kadar demir yolu sanayisinde de önemli bir merkez konumunda bulunduğunu vurguladı.

Uraloğlu, YHT'lerin ulaşım alışkanlıklarını değiştirdiğini, 11 şehre doğrudan, 9 şehre ise kombine taşımacılıkla hizmet verdiğini belirterek,
"Yüksek hızlı trenler doğrudan Ankara, Eskişehir, Konya, Bilecik, Sakarya, Kocaeli, İstanbul, Karaman, Yozgat, Kırıkkale ve Sivas'a sefer yaparken, otobüs ya da tren bağlantılı kombine taşımacılıkla Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Bursa, Denizli, Kütahya, Mersin, Malatya ve Tokat'a önemli oranda zaman tasarrufu sağlıyor"
ifadelerini kullandı.

Demir yolu yatırımlarının artarak sürdüğüne dikkati çeken Uraloğlu, 2003'ten bu yana demir yolu öncelikli ulaşım politikaları doğrultusunda yatırımların payının yükseldiğini, 2026 bütçesinde bu alandaki yatırımların payının yüzde 53'e ulaştığını aktardı.

Uraloğlu, 2053 hedefleri kapsamında mevcut demir yolu koridorlarının geliştirildiğini, 2028 yılında demir yolu ağının 17 bin 287 kilometreye çıkarılmasının hedeflendiğini kaydetti.



#Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
#YHT
#hızlı tren
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
