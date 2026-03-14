17 yılda 110 milyon yolcu YHT ile seyahat etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yüksek hızlı tren (YHT) ile bugüne kadar yaklaşık 110 milyon yolcunun seyahat ettiğini, hat uzunluğunun ise 2 bin 251 kilometreye ulaştığını bildirdi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk YHT hattı olan Ankara-Eskişehir Hattı'nın işletmeye alınmasının 17. yıl dönümü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.
Uraloğlu, bugün itibarıyla YHT hat uzunluğunun 2 bin 251 kilometreye ulaştığını, yeni hatların yapım çalışmalarının ise sürdüğünü bildirdi.
YHT'lerle bugüne kadar yaklaşık 110 milyon yolcunun seyahat ettiğini bildiren Uraloğlu, Ankara-Eskişehir Hattı ile başlayan sürecin 2011 yılında Ankara-Konya, 2014'te Konya-İstanbul ve Ankara-İstanbul, 2022'de Karaman-İstanbul, Karaman-Ankara ve Eskişehir-İstanbul, 2023'te Ankara-Sivas ve 2024'te Sivas-İstanbul hatlarının hizmete alınmasıyla devam ettiğini belirtti.
"Demir yolu ağının 2028'de 17 bin 287 kilometreye çıkarılması hedefleniyor"
Ankara-Eskişehir Hattı'nda ise 2009'dan bu yana yaklaşık 21,4 milyon kişinin yolculuk yaptığını kaydeden Uraloğlu, Eskişehir'in demir yolu taşımacılığında olduğu kadar demir yolu sanayisinde de önemli bir merkez konumunda bulunduğunu vurguladı.
Demir yolu yatırımlarının artarak sürdüğüne dikkati çeken Uraloğlu, 2003'ten bu yana demir yolu öncelikli ulaşım politikaları doğrultusunda yatırımların payının yükseldiğini, 2026 bütçesinde bu alandaki yatırımların payının yüzde 53'e ulaştığını aktardı.
Uraloğlu, 2053 hedefleri kapsamında mevcut demir yolu koridorlarının geliştirildiğini, 2028 yılında demir yolu ağının 17 bin 287 kilometreye çıkarılmasının hedeflendiğini kaydetti.