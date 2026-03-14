Altın fiyatlarının jeopolitik gerilimin gölgesinde nasıl şekilleneceği merak ediliyor. 14-15 Mart 2026 haftasında altın yatırımcısı nefesini tuttu. Ekonomist İslam Memiş’in rekor beklentileri ve piyasalardaki son rakamlar, "Altın için o rakam artık hayal mi?" sorusunu gündeme taşıdı.
Ons altın haftayı 5.021 dolar seviyesinde kapattı. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte 14 Mart 2026 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...
Piyasalarda Son Durum: Gram ve Çeyrek Altın Ne Kadar?
Hafta sonunun ilk saatleri itibarıyla serbest piyasadan gelen veriler, altın fiyatlarında yukarı yönlü bir zorlamanın olduğunu gösteriyor. Yatırımcıların en çok takip ettiği birimlerde tablo şöyle şekillendi:
Hafta sonu altın fiyatları ne kadar?
Haftanın son işlem seansında, yatırımcıların kar alma işlemlerine devam etmesi ve ABD dolarının değer kazanmaya devam etmesiyle altın fiyatı ons başına 60 dolara kadar düşerek 5.019,7 dolara geriledi.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 7.134,90
Satış: 7.136,03
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 5.017,11
Satış: 5.021,88
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 11.415,85
Satış: 11.667,40
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 45.663,39
Satış: 46.526,90
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 46.582,00
Satış: 47.216,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 22.760,34
Satış: 23.334,81
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 45.663,39
Satış: 46.526,90
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 48.203,81
Satış: 49.454,77
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.923,24
Satış: 5.201,56
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 6.519,52
Satış: 6.851,51
İslam Memiş'ten İki Kritik Seviye
Ünlü piyasa uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarına dair yaptığı değerlendirmelerde iki farklı senaryoya dikkat çekti. Memiş'e göre piyasada kısa vadeli kar satışları görülebilir ancak orta ve uzun vadede "rekor" beklentisi geçerliliğini koruyor. Özellikle küresel enflasyon verileri ve merkez bankalarının faiz politikalarının altının seyrini belirleyeceğini ifade eden uzman, yatırımcıların bu iki kritik seviyeyi takip etmesi gerektiğini vurguladı.
"O Rakam Artık Hayal" Tartışması
Ekonomi dünyasında yankı uyandıran bir diğer başlık ise altının geçmişte test ettiği bazı düşük seviyelerin artık "hayal" olduğu yönündeki görüşler. Analistler, maliyet artışları ve jeopolitik riskler göz önüne alındığında, altının yeni bir taban oluşturduğunu ve bu seviyelerin altına düşmesinin zor olduğunu belirtiyor.
Yatırımcıyı Neler Bekliyor?
Piyasa uzmanları, hafta sonu işlemlerinin düşük hacimli olması nedeniyle pazartesi açılışına dikkat çekiyor. Altın fiyatlarında ibrenin kalıcı olarak yukarı dönüp dönmeyeceği, önümüzdeki hafta açıklanacak olan makroekonomik verilerle netlik kazanacak.