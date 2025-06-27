Ateşkes ticaretin önünü açtı

Ticaret Bakanlığı’nın himayelerinde, Albayrak Medya ev sahipliğinde İstanbul Fişekhane’de düzenlenen ‘Ticarette Türkiye Yüzyılı Zirvesi’nde, küresel ticaretin nabzı tutuldu. Düzenlenen etkinliğe, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, ASKON Başkanı Orhan Aydın ve iş dünyasından birçok isim katıldı. Zirve; Emin Evim, Halkbank, İşTurkcell, Limak, Türk Hava Yolları, Trendyol, Türk Altın, Türk Telekom, Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Bellona sponsorluğunda gerçekleşti.

İRAN BÖLGE TİCARETİNDE STRATEJİK KONUMDA

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, TVNET Genel Müdür Yardımcısı Serhat İbrahimoğlu ve Ekonomi Şefi Semra Karabaş moderatörlüğünde gerçekleşen ilk oturumda güncel gelişmeleri değerlendiren Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İsrail ile İran arasındaki ateşkesin bölgede ticaretin önünü açtığını ifade etti. Bakan Bolat, “İran, başta Orta Koridor olmak üzere Orta Asya, Türk Cumhuriyetlerine giden yolun tam merkezinde yer alıyor. Taşımacılık açısından risk unsuru vardı. Dolayısıyla ateşkesten memnunuz” dedi.

EMTİA FİYATLARINI TIRMANDIRDI

Türkiye ile İran arasındaki ticaret hacminin 8 milyar doları bulduğunun altını çizen Ömer Bolat, şunları söyledi: “İran ile dış ticaretin yaklaşık 7,8 milyar dolar olduğunu hatırlatan Bolat, şöyle devam etti: "Bizim 3,5 milyar dolar seviyesinde ihracatımız var. İran'dan başta doğal gaz olmak üzere 4,5 milyar dolar civarında ithalat yapıyoruz. Ayrıca geçen yıl İran'dan Türkiye'ye 3,3 milyon turist geldi, bu yıl da ilk 5 ay itibarıyla 1 milyonun üzerinde ziyaretçi ağırladık.”

DOĞAL GAZ KESİNTİSİ YAŞANMADI

İran’dan gelen doğal gazda bir kesinti yaşanmadığının altını çizen Bakan Bolat, Türkiye’nin cari açığında önemli rol oynayan enerji ithalatındaki gelişimi de özetledi. Bolat, “2022'de Rusya-Ukrayna Savaşı patlak verdiğinde o yıl 97 milyar dolar doğal gaz ve petrol faturamız vardı. Bu rakamı geçen sene 65 milyar dolara kadar düşürmüştük. Tabii hem yerli üretim arttı; hem de dünyada petrol fiyatları, doğal gaz fiyatlarında bir düşüş yaşandı" değerlendirmesinde bulundu.

MİLLİ GELİRİ 1,3 TRİLYON DOLARA TAŞIDIK

22-23 yıl içinde Türkiye'nin tam bu ateşlerin, savaşların ortasında 780 bin kilometrekarede huzur içinde, istikrar içinde yönetildiğinin altını çizen Bakan Bolat, Türkiye ekonomisinin büyüdüğünü, milli gelirini 238 milyar dolardan 1 trilyon 371 milyar dolara çıkarmayı başardığını ifade etti. Bolat, Türkiye'nin Dünya Bankası'na göre üst gelir ülkeler ligine yükseldiğini belirtti.

ABD KARTLARINI AÇIK OYNUYOR

Küresel ekonomiye ilişkin değerlendirmede bulunan Bakan Bolat, “Ticaret savaşlarıyla karşı karşıyayız. ABD kartlarını açtı ve ülkeleri 'Gel anlaşalım, müzakere edelim' diye çağırıyor” dedi. Türkiye’nin yüzde 10 gümrük vergisi ödeyeceğinin altını çizen Ömer Bolat, şunları söyledi: “Bu ilk anda daha yüksek oranda gümrük vergisi uygulanacak ülkelere göre ABD pazarında avantajlı olduğumuzu gösteriyor. Ancak diğer pazarlara ihracatta daha çetin rekabet yaşanacağına işaret ediyor.” Avrupa Birliği ile ilişkilere de değinen Bolat, hedeflerinin Gümrük Birliği'ni güncellemek olduğunu dile getirerek, "Vize konusunda da mesafe almaya çalışıyoruz" açıklamasını yaptı.

ENFLASYONDA DÜŞÜŞ DEVAM EDECEK

İç pazarda fahiş fiyatlarla ilgili mücadele hakkında bilgi veren Ömer Bolat, şu ifadeleri kullandı: “Bugün birçok temel gıda ürününde fiyat artışları kontrollü seyrediyor. 2024'te gelen enflasyondan sonra 12 ayda 40 puan düşüş oldu. Zirai don sebebiyle üretim yarı yarıya indi. Yaz meyvelerinde büyük kayıp yaşandı. İlanlarla ilgili önemli düzenlemeler getirdik. Emlakta da aynı şekilde fahiş fiyatları engelleyen adımlarımız oldu. Denetimleri artırdık. Enflasyon yaz döneminde daha da aşağıya gelecek.”

Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nuri Albayrak, zirvedeki konuşmasının ardından Ticaret Bakanı Ömer Bolat’a İbrahim Şengül tarafından kaleme alınan ‘Allah’a karşı gelmekten sakının’ yazılı hat eserini hediye etti.

İhracatta gözümüzü ilk 10'a diktik

Zirvede konuşma yapan TİM Başkanı Mustafa Gültepe, Türkiye’yi ihracatta ilk 10 ülke arasına sokmak istediklerini belirtti. Gültepe, şunları kaydetti: "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkanı Donald Trump ile önceki gün yaptığı görüşmede 100 milyar dolarlık karşılıklı ticaret hedefini hatırlatmasından büyük memnuniyet duyduk. Yüksek teknolojiye, Ar-Ge’ye, inovasyona, tasarıma, ikiz dönüşüme daha çok odaklanıyoruz. Örneğin, Avrupa Yeşil Mutabakatı doğrultusunda sürdürülebilirlik, stratejik önceliğimizi oluşturuyor. Sürdürülebilir ve yeşil üretimle ilgili irili ufaklı çok sayıda proje yürütüyoruz.”

Mustafa Gültepe

Küresel piyasada kurallar değişiyor

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu Üyesi ve Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın ise, "Küresel ticaret dengeleri yeniden kuruluyor. Savaşlar, enerji krizleri, dijital dönüşüm ve yeşil mutabakat gibi başlıklar artık sadece gündem değil. Doğrudan strateji belirleyen gerçekliklerdir" dedi.

Orhan Aydın

Suriye ile ticaret artacak

Suriye’deki sürece de değinen Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Yeni Suriye Hükümeti’ne teknik danışmanlık yapacaklarını belirtti. Bolat, “Yakında onlar gelip eğitim alacaklar, kurmaylar gidip eğitim verecekler. Ticareti daha fazla hızlandıracağız. Suriye’de istikrarın devam etmesini onlar kadar istiyoruz. Çok yakında anlaşmalar imzalanacak. Suriye ile olan 8 gümrük kapımızı da revize ediyoruz" ifadelerini kullandı.







