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Ekonomi Depreme karşı çelik yapı çağrısı
İŞ DÜNYASI

Depreme karşı çelik yapı çağrısı!

17 Ağustos 1999 depreminin üzerinden 21 yıl geçerken, alınan önlemler ve inşaatlarda kullanılan malzemelerin yapısı da en fazla tartışılan konular arasında yer almaya devam ediyor. Çelik sektörü temsilcileri ise depreme karşı çelik yapı modelinin yaygınlaştırılması için çağrıda bulunuyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Yaşanan son depremler tekrar Türkiye’deki yapı stokunu hatırlattı. Türkiye’de 10 milyona yakın konutun dönüştürülmesi gerekiyor. Peki bu dönüşümde nelere dikkat edilmeli?

“Türkiye’nin deprem gerçeğinin değiştirilemeyiz ama tedbir almak için çok fazla seçeneğimiz var” diyen AS STEEL Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Sezer, “Türkiye’de ve dünyada çelik yapı modeli yaygınlaştırılmalı, depreme hazır olmak istiyorsak çelik yapıları tercih etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Tamamen yerli üretim çeliği ile Özbekistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Rusya ve Macaristan’da 9 şiddetinde depremlere bile dayanabilecek projelere imza attıklarını belirten Sezer, “Çelik yapılar esnekliği ile depreme karşı büyük bir güven sağlıyor. Binalardan fabrikalara birçok alanda inşa edilecek çelik yapılar depreme hazırlık için elimizdeki en iyi seçenek. Avrupa ve Amerika'da çelik sistem kullanımı yüzde 45 seviyesinde iken, bu rakam maalesef dünya genelinde yüzde 3-5 seviyelerinde.” dedi.

HEM EKONOMİK HEM UZUN ÖMÜRLÜ

Çelik yapılar ile estetik ve konforlu mekanların rahatlıkla oluşturulabildiğini belirten Sezer, “Çelik yapılar hem hızlı inşa ediliyor hem de ekonomik Çelik sistemler Korozyon ve çürüme riski bulunmayan yapı özelliğiyle yaygın kullanımdaki betonarme modeline göre uzun kullanım ömrüyle önemli avantaj sağlıyor." dedi.

  • 20 yıllık tecrübesi ile Türkiye ve dünyanın birçok ülkesine endüstriyel ve yapısal çelik konstrüksiyon malzemeleri üreten AS Steel, Türkiye'de 12 il, dünyada da 9 ülkede standartlarını aşan modern çelik yapılar kuruyor.

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