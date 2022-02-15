Ekonomi Elektrik faturası ucuzlayacak Meskenlere KDV indirimi esnafa ise kademeli tarife gelecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Elektrik faturası ucuzlayacak: Meskenlere KDV indirimi esnafa ise kademeli tarife gelecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, yarınki kabine toplantısında elektrik faturalarının düşmesi için yapılan çalışmaları anlatacak. Bunlar, esnafa kademeli fatura, konutlar için uygulanan günlük 7 kilovatsaatlik ortalama tüketimin 8’e çıkarılması, konuta KDV indirimi ve cemevi, dernek ile vakıfların ‘ticarethane’ tarifesinden çıkarılması.

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Nur Banu Aras Yeni Şafak
Elektrik faturası ucuzlayacak: Meskenlere KDV indirimi esnafa ise kademeli tarife gelecek ​
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Elektrik faturalarının üzerindeki yükün vatandaş lehine hafifletilmesi konusunda çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, yarın kabine toplantısında enerji faturalarındaki yükün azaltılmasına yönelik çalışmalar hakkında bilgilendirme yapacak.

ELEKTRİK FATURASI DESTEĞİ ARTIYOR

Kabinede esnafa kademeli modelin getirilmesi, meskenler için uygulanan günlük 7 kilovatsaatlik ortalama tüketimin 8’e çıkarılması, meskenlerle sınırlı olmak üzere KDV indiriminin de değerlendirileceği öğrenildi.

Kabine toplantısının ardından elektriğe uygulanan nyüzde 18’lik KDV’nin düşürülmesi bekleniyor.
Kabine toplantısının ardından elektriğe uygulanan nyüzde 18’lik KDV’nin düşürülmesi bekleniyor.

Ayrıca Aile Bakanlığı’nın verdiği elektrik faturası destek ve hane sayısı miktarının artırılması da gündemde. Yapılacak çalışmalarla cemevi, dernek ve vakıflar “ticarethane” tarifesinden çıkacak.

KABİNEDE MASAYA YATIRILACAK

Elektrik faturalarında yapılacak yeni düzenleme yarın kabine toplantısında masaya yatırılacak. Edinilen bilgilere göre Enerji Bakanı Fatih Dönmez, bu konuda yapılan çalışmalarla ilgili kabineye sunum yapacak. Yapılan çalışmalarda hem esnaf hem de haneler yer alacak. Kabinede masada şu başlıklar olacak:

GÜNLÜK KULLANIM YÜKSELECEK

Yapılan kademeli tarife düzenlemesiyle hanelerde elektrik tüketiminin günlük 7 kWh’a kadar olan kullanımları düşük kademeli tarifeden, bunun üzerindeki kısım ise yüksek kademeli tarifeden faturalandırılıyordu. Günlük ortalama kulllanımın 8 kWh’ye çıkarılması planlanıyor.

% 18’LİK KDV DÜŞECEK

Vergi, fon ve paylar hariç tarifeler, alt kademede 112, üst kademede 167 kuruş olarak hesaplanıyor. Dağıtım şirketlerinin doğrudan tüketim miktarları ile çarptıkları birim fiyat ise alt kademede 137, üst kademede 206 kuruş olarak hesaplanıyor. Elektriğe uygulanan yüzde 18’lik KDV’nin de sadece meskenlerle sınırlı olarak düşürülmesi de gündemde.

Cemevleri ticarethane statüsünden çıkartılacak

  • Ticarethane statüsünde yer alan cemevi, dernek ve vakıflar ticarethane grubundan çıkarılacak. Daha düşük faturalandırılan bir abone grubuna geçirilecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı geçtiğimiz yıl yaklaşık 2 milyon haneye 2.3 milyar liralık elektrik desteği faturası yardımında bulunmuştu. Bu kapsamda destek verilen hane sayısı ve miktarının da artırılması planlanıyor. 2022 için yardımın üst limiti 206 lira olarak belirlenirken, 1-2 kişi oturan haneler için ise alt limit 103 lira olarak belirlenmişti. Yapılacak çalışmayla bu miktarların da artırılması bekleniyor.

Esnafa kolaylık

Uzun zamandır özellikle küçük esnafın elektrik faturası yükünü hafifletecek bir çalışma yapılıyordu. Esnafların da kademeli tarifeye geçmesi de gündemde. Kademeli tarife ile özellikle büyük işletmelere oranla daha az tüketimi olan küçük esnaf için, konutlarda olduğu gibi bir ortalama tüketim miktarı belirlenerek, o miktara kadar olan kısım daha düşük faturalandırılacak.

AK Parti'den elektrik faturalarında yeni düzenleme sinyali: Vatandaşın üzerindeki baskıyı biliyoruz sürekli çalışıyoruz
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\"Elektrik faturaları meselesinde şunu görmek lazım. Elektrik faturaları bir günde 'Hadi bakalım elektrik faturalarını arttıralım' denildiği için bu noktaya gelmedi.\" diyen Kurtulmuş, \"2021 yılı içinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti Hazinesinden milletin, yani bizlerin harcadığımız doğal gaz faturalarının yüzde 75'ini, elektrik enerjisinin yüzde 25'ini devlet ödedi.\" ifadelerini kullandı.
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\"Elektrik faturaları meselesinde şunu görmek lazım. Elektrik faturaları bir günde 'Hadi bakalım elektrik faturalarını arttıralım' denildiği için bu noktaya gelmedi.\" diyen Kurtulmuş, \"2021 yılı içinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti Hazinesinden milletin, yani bizlerin harcadığımız doğal gaz faturalarının yüzde 75'ini, elektrik enerjisinin yüzde 25'ini devlet ödedi.\" ifadelerini kullandı.
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Bu olağanüstü yüksek bir destek olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, \"Geçtiğimiz yıl verilen destek 100 milyar TL civarında bir destektir.\" diye konuştu.
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Numan Kurtulmuş, 2020 ve 2021'de üretimde, özellikle enerjide, pandemi dolayısıyla çok yüksek fiyatların ortaya çıktığına işaret ederek, şöyle konuştu:<br><br>\"Dünya ekonomisinde döviz üzerinden artışlara rağmen reel olarak baktığınızda Türkiye'de 2021 yılı içerisinde özellikle doğal gazdaki fiyatlar eksi olarak vatandaşa yansıtılmıştır. Ama buna rağmen çok büyük bir fatura. Bunun farkındayız. Bunu asla mazeret olarak söylemiyoruz ama sanki bu gelişme yokmuş da durduk yerde Enerji Piyasası Kurulu ya da Enerji Bakanlığı, enerji fiyatlarında olağanüstü yüksek artışlar yapmış gibi düşünmek hakkaniyete uygun bir şey değildir.
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\"BELKİ TEKRAR OLABİLİR\"<br><br>Yeni bir düzenlemenin olabileceği sinyalini veren Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:<br><br>\"Bunun vatandaşlarımızı ne kadar derinden sarstığını görüyoruz. Bunun ortadan kaldırılabilmesi için KDV'nin indirilmesi, diğer konular, belki Enerji Bakanlığındadır. 150 kilovattı, sonra Cumhurbaşkanımız onu 210 kilovata çıkarttı. Belki tekrar olabilir. \"
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\"SÜREKLİ ÇALIŞMALAR YAPIYORUZ\"<br>Ortalama bir evin ayda 250 kilovat kullandığını ifade eden Kurtulmuş, \"Bir taraftan zaruri olarak ortaya çıkan fiyatın, vatandaşın üzerine ne büyük bir baskı oluşturduğunu biliyoruz. Bir taraftan da bu baskının nasıl ortadan kaldırılacağıyla ilgili sürekli çalışmalar yapıyoruz.\" dedi.
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\"BU ZOR DÖNEMLERİ AŞACAĞIZ\"<br>Bütün sektörlerde hangi sıkıntılar varsa bunları takip ettiklerini aktaran Kurtulmuş, \"Bunu söyleyince kızıyorlar ama çok açık söylüyorum; 'Türkiye'deki bu gelişmeleri muhalefet partileri görüyor da iktidar partisi görmüyor ya da Hükümet görmüyor' gibi bir algı haksız bir algıdır. Özellikle son dönemde ardı ardına açıklanan bu paketlerin hepsi bir istikamette yürüyorsunuz ve o istikameti korumaya, vatandaşımızı ve üreticilerimizi korumaya dönük olarak alınan tedbirlerdir. Hepsinin bir amacı vardır. Hiçbirisi tesadüfi değildir. İnşallah bu zor dönemleri aşacağız. Vatandaşımızın bu hayat pahalılığının, enflasyonun altında ezilmesini de önleyecek adımlar atılacak.\" açıklamasında bulundu.
AK Parti'den elektrik faturalarında yeni düzenleme sinyali: Vatandaşın üzerindeki baskıyı biliyoruz sürekli çalışıyoruz
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, katıldığı canlı yayında elektrik faturaları ile ilgili yeni bir düzenleme olabileceğinin sinyalini verdi. İndirimli tarifenin 150 kilovattan 210 kilovata çıkarıldığını anımsatan Kurtulmuş, "Belki tekrar olabilir. Ortalama bir evin 250 kilovat kullandığı tahmin ediliyor ayda. Bir taraftan zaruri olarak ortaya çıkan fiyatın, vatandaşın üzerine ne büyük bir baskı oluşturduğunu biliyoruz. Bir taraftan da bu baskının nasıl ortadan kaldırılacağıyla ilgili sürekli çalışmalar yapıyoruz." dedi.

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