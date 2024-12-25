Finansal Kurumlar Birliği ekonomik görünüm endeksi aralık ayı değerlendirmesi

Türkiye ekonomisini bünyesindeki bankacılık dışı finans sektörü oyuncularıyla büyütmek için faaliyet gösteren Finansal Kurumlar Birliği (FKB), İstanbul Üniversitesi ile geliştirdiği ‘Finansal Kurumlar Birliği Ekonomik Görünüm Endeksi’nin (FKB-EGE) Aralık ayı bültenini yayımladı.





Finansal sistemin sağlıklı işleyebilmesi ve gelişebilmesi için çatısı altındaki 5 sektördeki, 124 şirketle finansmana erişimi kolaylaştırarak, ekonomik gelişmeye katkı sağlayan FKB’nin, Aralık endeksi ve anket verilerinde, sıkılaştırma politikalarının etkileri de kendini gösterdi.





FKB Ekonomik Görünüm Anketi verilerine göre; Aralık ayı enflasyon beklentisi, bir önceki aya göre yüzde 0,22 azalarak, yüzde 2,26’ya geriledi. Ankette yıl sonlarına ilişkin beklentilerdeki değişimler dikkate alındığında, orta ve uzun vadede para politikasının sıkılaştırılmasının, enflasyon beklentilerine yansımaya devam ettiği ve enflasyon beklentilerinin kısmi dalgalanmalar gösterse de azalan-durağan bir patikaya oturduğu şeklinde yorumlandı.





FKB-EGE'nin değişim trendine bakıldığında; Kasım 2024’te endeks değeri, 2024 yılı en yüksek değerini gördüğü Mart ayının ve 2024 yılı ortalaması olan 99,09 değerlerinin üzerine çıkarak, bir önceki aya göre 0,26 puan artarak 100,18 değerine ulaştı.





Öte yandan endeksin alt bileşenlerinden Faktoring Endeksi Kasım 2024’te 0,05 puan azalarak 100,71 değerini aldı. Endeksin diğer alt bileşenleri olan Finansal Kiralama Endeksi 0,12 puan artarak 102,65’e ve Finansman Endeksi ise 0,73 puan artarak 97,19 değerine yükseldi.

FKB Ekonomik Görünüm Anketi Aralık ayı sonuçlarına göre, katılımcıların GSYH büyüme oranı beklentisi 2024 yıl sonu için yüzde 3,02 ve 2025 yıl sonu için yüzde 3,31 oldu. 2024 yıl sonu beklentisinin yüzde 3,24 ve 2025 yıl sonu beklentisinin yüzde 3,50 olduğu Kasım ayı anketiyle karşılaştırıldığında, her iki yıl için de büyüme oranı beklentisinde kısmi azalış gözlendi. Aynı yıllar için OVP’nin sırasıyla yüzde 3,5 ve yüzde 4 ile IMF’nin sırasıyla yüzde 3,6 ve yüzde 2,7 olan öngörüleriyle karşılaştırıldığında, katılımcıların GSYH büyüme oranı beklentisi, 2024 yıl sonu için OVP ve IMF öngörülerinin altında, 2025 yıl sonu için ise OVP öngörüsünün altında, IMF’nin öngörüsünün üzerinde oldu.





FKB Endeks akademik danışmanı, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Şeker, yıl sonu itibarıyla FKB Ekonomik Görünüm Endeksi'nde 100 değerinin aşılmasının reel piyasalarda gerçekleşen olumlu sürecin bir yansıması olduğunu belirtti. Prof. Dr. Şeker, Aralık enflasyonuna ilişkin beklentinin düşüş trendinde devam etmesinin de genel ekonomiye ilişkin öngörülerin pozitife evrilmesi açısından önemli olduğunun altını çizdi.





FKB-EGE Aralık ayı bültenine aşağıdaki linkten veya ekten ulaşabilirsiniz.



