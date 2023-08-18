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Ekonomi

Kerevitaş cirosunu 6,3 milyar TL’ye yükseltti

Kerevitaş’ın yılın ilk yarısında konsolide cirosu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artarak 6,3 milyar TL’ye yükseldi. Aynı dönemde 1,34 milyar TL brüt kâr ve 735 milyon TL FAVÖK elde eden şirketin ilk 6 aylık ihracatı ise 709 milyon TL oldu.

14:41 . 18/08/2023 Cuma
Yeni Şafak
Kerevitaş, Türkiye yağ ihracatının yüzde 34’ünü tek başına gerçekleştirdi.

Kerevitaş, Türkiye yağ ihracatının yüzde 34’ünü tek başına gerçekleştirdi.

Dondurulmuş gıda ve margarin sektörlerinde Türkiye’de pazar lideri olan Kerevitaş, inovasyon ve sürdürülebilirlik odaklı büyüme performansını hız kesmeden sürdürdü. Margarin kategorisinde 5 kıtada 40’ı aşkın ülkeye ihracat yapan Kerevitaş, Türkiye yağ ihracatının yüzde 34*’ünü tek başına gerçekleştirdi.


Kerevitaş’ın markası SuperFresh ikinci çeyrekte yüzde 41 ciro pazar payı ile dondurulmuş gıda alanındaki liderliğini korudu. Kerevitaş, margarin pazarında ise yüzde 65,9 ciro payı ile lider konumunu güçlendirirken; Ülker Bizim Yağ yüzde 33 ciro payı ile paket segmentinde, Ülker Teremyağ ise yüzde 55 ciro payıyla kâse margarin segmentinde açık ara liderliklerini sürdürdü.


Kerevitaş CEO’su Mert Altınkılınç

“Faaliyet gösterdiğimiz geniş ekosistemde yarattığımız değerle liderliğimizi koruyoruz”

İlk yarıyıl finansal sonuçlarını değerlendiren Kerevitaş CEO’su Mert Altınkılınç,
“Kurulduğumuz ilk günden bu yana dondurulmuş gıda ve yağ pazarında müşterilerimize kaliteli, sağlıklı ve güvenilir ürünler sunmak için çalışıyor, Türkiye’de sürdürdüğümüz istikrarlı büyümemizin yanı sıra güçlü ihracatımızla ürünlerimizi tüm dünyayla buluşturuyoruz. 2023 yılının ilk altı ayındaki finansal sonuçlarımız bu başarılı performansımızı kanıtlıyor. Diğer taraftan, inovasyon odaklı sürdürülebilirlik projelerimizle sektörü dönüştürmeye devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde de faaliyet gösterdiğimiz geniş ekosistemde paydaşlarımız için yarattığımız değerle sürdürülebilir başarımızı devam ettireceğiz”
ifadelerine yer verdi.




#Kerevitaş
#Yıldız Holding
#Mert Altınkılınç
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