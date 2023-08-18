Kerevitaş cirosunu 6,3 milyar TL’ye yükseltti

“Kurulduğumuz ilk günden bu yana dondurulmuş gıda ve yağ pazarında müşterilerimize kaliteli, sağlıklı ve güvenilir ürünler sunmak için çalışıyor, Türkiye’de sürdürdüğümüz istikrarlı büyümemizin yanı sıra güçlü ihracatımızla ürünlerimizi tüm dünyayla buluşturuyoruz. 2023 yılının ilk altı ayındaki finansal sonuçlarımız bu başarılı performansımızı kanıtlıyor. Diğer taraftan, inovasyon odaklı sürdürülebilirlik projelerimizle sektörü dönüştürmeye devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde de faaliyet gösterdiğimiz geniş ekosistemde paydaşlarımız için yarattığımız değerle sürdürülebilir başarımızı devam ettireceğiz”