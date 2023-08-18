Kerevitaş cirosunu 6,3 milyar TL’ye yükseltti

Kerevitaş, Türkiye yağ ihracatının yüzde 34’ünü tek başına gerçekleştirdi.
Dondurulmuş gıda ve margarin sektörlerinde Türkiye’de pazar lideri olan Kerevitaş, inovasyon ve sürdürülebilirlik odaklı büyüme performansını hız kesmeden sürdürdü. Margarin kategorisinde 5 kıtada 40’ı aşkın ülkeye ihracat yapan Kerevitaş, Türkiye yağ ihracatının yüzde 34*’ünü tek başına gerçekleştirdi.
Kerevitaş’ın markası SuperFresh ikinci çeyrekte yüzde 41 ciro pazar payı ile dondurulmuş gıda alanındaki liderliğini korudu. Kerevitaş, margarin pazarında ise yüzde 65,9 ciro payı ile lider konumunu güçlendirirken; Ülker Bizim Yağ yüzde 33 ciro payı ile paket segmentinde, Ülker Teremyağ ise yüzde 55 ciro payıyla kâse margarin segmentinde açık ara liderliklerini sürdürdü.