RAMS Global CEO’su Faruk Bülbül: Türkiye'ye 300 milyon dolar sermaye getirdik

Kazakistan’ın en güçlü firmaları arasına giren ve yurt dışında önemli projelere imza atan RAMS Global, Türkiye gayrimenkul sektörüne hızlı bir giriş yaptı. 5 ülkede 10’dan fazla şehirde 4 milyon metrekareye yakın proje alanına imza atan RAMS Global, dünyadaki 83’üncü projesi olan İstanbul Bahçevlievler’deki RAMS Garden’ı yüzde 100 öz sermaye ile hayata geçiriyor.

METREKARE FİYATI 55 BİN TL

Toplam 75 bin metrekare içerisinde yer alan 33 bin metrekarelik yeşil alanı ile Bahçelievler’de inşaası süren RAMS Garden projesinde, 2+1’den 5+1’e kadar çeşitli konut seçenekleri bulunuyor Yatırım büyüklüğü 10 milyar lira olan projede toplamda 796 konut yer alıyor. Konutların metrekare fiyatı ise 55 bin liradan başlıyor.

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5 BİN ZİYARET

RAMS Global CEO’su Faruk Bülbül, RAMS Garden’a yoğun talep geldiğini söyledi. Bülbül, “Bundan bir yıl önce gerek iş yapış şeklimiz gerekse de finansman gücümüzle Türkiye’de inşaat sektörünün geleceğine ışık tutmak için kolları sıvamıştık. Türkiye’ye olan güvenimiz ve sektöre getirdiğimiz yenilikler Quattro İstanbul ve RAMS Garden projelerimize ilginin artmasına yol açtı. 2-4 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirdiğimiz ön lansmanda, 5 binin üzerinde kişi satış ofislerimizi ziyaret etti" ifadelerini kullandı.

İNŞAATA CAN SUYU OLDUK

Dubai, Taylan, Moskova ve Kazakistan’da şantiyelerinin bulunduğunu kaydeden Bülbül, Türkiye’ye 300 milyon dolardan fazla sermaye getirdiklerini ve projelere devam edeceklerini söyledi. RAMS Garden projesinin, küçülen ve arz-talep dengesi bozulan inşaat sektörüne can suyu olacağını ifade eden Faruk Bülbül, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kısa süre içerisinde gösterilen yoğun ilgiden oldukça memnunuz. Yakın zamanda toplam büyüklüğü 60 milyar lirayı bulan projelere başlayacağız Böylece 10 bin kişiye istihdam sağlayacağız.”

Uzel arsasına Haliç Projesi

Faruk Bülbül, İstanbul’da şu anda aktif olarak 5 tane projelerinin olduğunu söyledi. Bülbül, bu projelerin Ataşehir, ve Maslak'ta yer alacağını belirterek, Rami’deki Uzel fabrikasının bulunduğu arsaya yapacakları Rams City Haliç projesine de bu ay sonu başlayacaklarını ifade etti.

8 kat yeşil alan

Verilen bilgiye göre, RAMS Garden’ın içerisinde 210 metre uzunluğunda göletin yanı sıra bisiklet, koşu ve yürüyüş parkuru da bulunuyor. Projenin yanı başında yer alan 42 bin 300 metrekarelik koru alanı da RAMS Garden’da hayatı yeşil ile buluşturacak. İstanbul’da ortalama kişi başına düşen yeşil alan miktarı 13,25 metrekare iken, yanı başındaki koru ile RAMS Garden'da bu rakam 94,5 metrekareyi buluyor.