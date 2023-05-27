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Ekonomi

Şırnak Valiliği görüntüleri paylaştı: Gabar'dan oluk oluk petrol fışkırıyor

Terörden arındırılan Şırnak'ta yer altında saklı kalmış petrol rezervleri yüzleri güldürüyor. Valilik de petrol rezervinin bulunduğu bölgeden yaptığı paylaşımda, petrolün adeta fışkırdığı anlara yer verdi.

12:17 . 27/05/2023 Cumartesi
Diğer
Şırnak

Şırnak

Şırnak'ta yapılan petrol arama çalışmalarından müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. Terörden arındırılan Gabar'dan resmen petrol fışkırdı.



Oluk oluk petrol aktı

Şırnak Valiliği, petrol rezervinin bulunduğu Gabar Dağı bölgesinden çıkan petrolle ilgili heyecanlandıran bir paylaşım yaptı.

Valilik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin yeni petrol üssü olan Gabar Dağı'nda bulunan Şehit Esma Çevik sahasında petrol arama çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.

Aynı zamanda petrol arama kuyusundan çıkan petrolün görüntüsüne de yer verildi. Petrolün adeta fışkırdığı anlar sosyal medya kullanıcılarını heyecanlandırdı.



#Petrol
#Şırnak
#gabar
2 saat önce
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