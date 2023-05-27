Şırnak Valiliği görüntüleri paylaştı: Gabar'dan oluk oluk petrol fışkırıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in, Doğu Karadeniz’de petrol keşfi için arama ve sondaj çalışmaları başlatılacağını açıklaması, bölgede heyecana neden oldu. Sondaj gemisinin, Trabzon-Rize açıklarında faaliyet göstermesi beklenirken Jeoloji Mühendisi Dr. Kemal Akdağ, "Karadeniz’de gözüken emare, petrolün varlığını gösteriyor. Sismik çalışmalar sonunda sondaj sonrasında da üretim çalışmaları başlar" dedi.