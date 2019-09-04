Ekonomi SSB Başkanı Demir Su-35 uçağı bizim için ancak ara çözüm olabilir
TÜRKİYE EKONOMİSİ

SSB Başkanı Demir: Su-35 uçağı bizim için ancak ara çözüm olabilir

SSB Başkanı Demir, "F-35 ile ilgili herhangi bir irade eksikliği yok. Programın en başarılı ortaklarından biriyiz" dedi. Demir, "Su-35 uçağı bizim için ancak ara çözüm olabilir. Rusya ile görüşmelerin çok başındayız. Ortaklık ve farklı konularda uzun uzun konuşmamız gerekiyor" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak Diğer
Su-35
Su-35

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı Başkanı İsmail Demir, A Haber'de dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Demir'in konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"F-35 ile ilgili herhangi bir irade eksikliği yok. Programın en başarılı ortaklarından biriyiz. Su-35 uçağı bizim için ancak ara çözüm olabilir. Rusya ile görüşmelerin çok başındayız. Ortaklık ve farklı konularda uzun uzun konuşmamız gerekiyor.

ABD'nin S-400 ile ilgili argümanlarını tartışmak istedik. ABD tarafın bir türlü bu konuları tartışmaya yanaşmadı.

Batılı ortaklarımızla Hava Savunma alanında çalışma noktasında istekliyiz, kapılarımızı kapatmadık. F-35 konusunda şuan top ABD'de, Türkiye ve ABD sorunun çözülmesi yönünde istekli.

S-400 bu yıl sonunda aslında hazır olacak. Eğitim ve diğer faaliyetler sonlandığında Haziran ayında tam kapasite hazır olacak.

ürkiye için hava ve füze savunma sistemi bangır bangır bağırarak gelen bir ihtiyaç. HSS alımı TSK'nın bütün organları tarafından yıllardır isteniyor.

HSS ya da S-400 gerekli mi diye TSK'ya sorarsanız size verecekleri cevap şaka mı yapıyorsunuz olacaktır."

  • Eğitimler başladı
  • Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi Projesi kapsamında; Rusya’nın Gatchina şehrinde S-400 Eğitimi, Hava Kuvvetleri Komutanlığı mensubu personelin katılımı ile başladı.

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