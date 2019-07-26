Turist rotayı çevirdi yatırımcı göz kırptı

Sektörde yaşanan hareketlilik tekne ve yat turizmine yaradı. İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre; şehri ziyaret eden yabancı tekne turisti sayısı ilk 5 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artışla ilk kez 5 milyon barajını aştı.

Verilere göre; geçtiğimiz yıllara oranla toplam yabancı kullanıcı sayısı yüzde 100 arttı. Yurt dışından kullanıcılar haftalık tekne kirası için yaklaşık 7 bin avro ödeme yaptı.

FETHİYE-GÖCEK LİDERLİĞİ BOZBURUN’A KAPTIRDI

Kullanıcılar bu yıl ağırlıklı olarak gulet, yelkenli ve katamaran tipi tekneleri kiraladı. Türk ve Amerikalı müşteriler yoğun olarak gulet tekneleri; İtalyan, Alman ve Kuzey ülkeleri ise yelkenli ve katamaran tipi tekneleri tercih etti.

Geçen yılın en gözde rotaları Fethiye ve Göcek bu yıl liderliği Bozburun’a kaptırdı. Bu rotaları sırasıyla Türkiye, Fransa, İtalya ve Almanya’dan kullanıcılar tercih etti. Hal böyle olunca bu alandaki yatırımlar da dikkat çekmeye başladı.

ALANDAKİ BOŞLUĞU FIRSATA ÇEVİRDİ

Tekne ve yat turizmine ilgi yeni iş fırsatlarına da ışık yaktı. 2012 yılında İTÜ Maden Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan ve yatırım bankaları ile holdingler bünyesinde finansman alanlarında görev alan Emre Küçüközkan da alandaki boşluğu fırsata çeviren girişimcilerden biri. Küçüközkan, ortağı Baran Yıldırım ile birlikte Viravira adlı şirketi kurduklarını söyledi.

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Küçüközkan, “Tekne kiralama sektörünün geleneksel yapısının ve atıl kapasitesinin güzel fırsatlar sunduğunu düşündük. Yurt içi ve yurt dışında detaylı yaptığımız araştırmalar sonucu, tekne kiralama sektöründeki yaşanan problemleri çözmek ve bu atıl kapasiteyi ekonomiye kazandırmak için, Viravira’yı kurmaya karar verdik” dedi.

İLK ONLİNE TEKNE PLATFORMU

2016 yılında kurdukları firmayı tekne sahipleri ile kiralamak isteyenleri bir araya getiren, Türkiye’nin yüzde yüz online ilk ve tek tekne kiralama platformu olduğunu söyleyen Küçüközkan, verdikleri hizmeti şöyle anlatıyor:

“Şirket olarak deniz turizmini, seyahat edenler için önde gelen tatil seçeneği yapmak ve onların tekne sahipleri ile güvenli ve kolay bir şekilde iletişime geçebilmesi adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kiralama sürecinde, önceki kullanıcıların yorumları, tekne sayfasında bulunan detaylı bilgiler ve ödeme kolaylığı ile birlikte, müşterilerimize şeffaf bir tekne kiralama süreci sunuyoruz.”

PAZAR ORTA VADEDE %20 BÜYÜR

2019 yılını, geçen yıla oranla daha iyi geçirdiklerini belirten Küçüközkan, “Talepler geçtiğimiz yıllara oranla 2,5 kat artış gösterdi. Site trafiği aylık tekil kullanıcı bazından 50 binlere dayandı. Avrupa’daki rakiplerimizde dahil, site trafiği bazında ikinci sıraya oturduk. Amacımız 2020 yılında tempomuzu koruyarak birinci sıraya yerleşmek” ifadelerini kullanıyor. Sektörde yılda 25 binin üzerinde tekne kiralaması gerçekleştiğini hatırlatan Küçüközkan, “Pazarın orta vadede yüzde 20’sine ulaşmayı amaçlıyoruz” açıklamalarında bulunuyor.

DÜNYADA BENZERİ BULUNMUYOR

Yakın zamanda tekne sahiplerinin tüm rezervasyonlarını tek bir ekrandan yönetebilmelerini ve kendi müşterilerinden iki adımda ödeme alabilmelerini sağlayan yeni uygulama hayata geçirecekleri bilgisini paylaşan Küçüközkan, “Bu uygulamamız dünyada bir ilk olma özelliği taşıyor. Bu telefon uygulamasına, tekne sahiplerinden şimdiden 200’e yakın ön başvuru aldık. İlk olarak Türkiye’de operasyona başlayacak olan telefon uygulamamız, 2020’nin ortalarına doğru yurt dışında da kullanıma sunulacak” bilgisini paylaşıyor.