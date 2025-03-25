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11 yıldır tek iftar sofrası kuruluyor, sadece 3 kazan kaynıyor: Bu köyde birlik ve beraberlikten taviz yok

11 yıldır tek iftar sofrası kuruluyor, sadece 3 kazan kaynıyor: Bu köyde birlik ve beraberlikten taviz yok

22:1925/03/2025, Salı
IHA
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Amasya'da bir köyde Ramazan ayında sadece 3 kazanda yemek pişirilerek vatandaşlar bir arada oruç açıyor. Tatlıpınar köyünde 11 yıldır her akşam tek iftar sofrası kuruluyor.

Taşova ilçesine bağlı 140 haneli köyde Ramazan ayı boyunca muhtarlığa isimlerini yazdıran vatandaşlar, yemekleri sırayla hazırlıyor. Cami avlusunda bulunan mutfakta hazırlanan yemekler, iftar zamanı yaklaşınca köyün gençleri yemekleri masalara servis ediliyor. Ezanın okunmasıyla oruçlarını açan köylüler, daha sonra çaylarını yudumlayıp kılınan teravih namazının ardından evlerinin yolunu tutuyor.


Avusturalya'dan Ramazan için köyüne döndü


Ramazan ayının köylerinde birlik ve beraberlik içinde geçtiğini belirten köy muhtarı Cemal Onat, "Ramazan gelmeden bir ay önce listemizi tamamlıyoruz. Her akşam, her iftar yemeğinde köyümüz tek sofrada buluşuyor" dedi.

Yıllardır yaşadığı Avusturalya'dan Ramazan için köyüne dönen Ayşe Sayan (60), "46 yıldır oradaydım. Tatlıpınar köyüne geldim. Eski Ramazanları çok özledik. Ama şu anda aynısını uygulayabiliyoruz. Hepimiz beraber ortak yemek veriyoruz, iftara katılıyoruz" diye konuştu.


"Beraber ağlarız. Beraber güleriz"


Atalarının Kafkasya'dan Osmanlı-Rus Savaşı döneminde bu topraklara geldiğini hatırlatan Fadime Atamtürk de (70), "93 harbinde, Osmanlı-Rus harbinde dedelerimiz buraya gelmiş. Yukarıda eski köyde, derenin içinde ilk oraya yerleşmişler. Hem yaz, hem kış, dört mevsim yaşıyoruz. Soframızda beraber. Beraber ağlarız. Beraber güleriz" şeklinde konuştu.

"O eski Ramazanlar bizim köyde"


Ramazan geleneklerinin köylerinde yaşatılmasına sevinen Ömer Atamtürk ise, Hani diyorlar ya. Nerede o eski Ramazanlar diye. O eski ramazanlar bizim köyde" ifadelerini kullandı.

#Amasya
#Tatlıpınar köyü
#Ramazan

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