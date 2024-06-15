|
Gündem

Azerbaycan'ın Milli Kurtuluş Günü'nü tarlaya yazdıkları yazıyla kutladılar

15:45 - 15/06/2024 Cumartesi
DHA

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Evrensekiz beldesinde yaşayan Burak Tunçkol, dizi oyuncusu Melikşah Özen ile tarlaya at ve kara saban kullanarak 'Can Azerbaycan Milli Kurtuluş Günün Kutlu Olsun' yazarak, Azerbaycan'ın Milli Kurtuluş Günü'nü kutladı.

1/ 16

Evrensekiz beldesinde yaşayan Burak Tunçkol, dizi oyuncusu Melikşah Özen ile Azerbaycan'ın milli gününü kutlamak için çalışma başlattı. 

2/ 16

At ve kara saban kullanan Tunçkol ile Özen, 8 saat süren çalışmayla tarlaya, 'Can Azerbaycan Milli Kurtuluş Günün Kutlu Olsun" yazısını yazdı.

3/ 16

Bu çalışmayı Azerbaycan'a olan sevgilerini göstermek için yaptıklarını belirten Tunçkol, Melikşah Özen ile gerçekleştirdikleri çalışmayı dron videoları ve çeşitli fotoğraflarla kayıt altına alındıklarını kaydetti.

4/ 16

Tunçkol ile Özen, 8 ay önce Karabağ Zaferi'nin kısa filmini çektiklerini ve bu filmi Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e teslim etmek istediklerini ifade etti.

5/ 16

Tunçkol, Azerbaycan'a olan sevgi ve desteklerini bu şekilde göstermeye devam edeceklerini belirtti.

6/ 16

7/ 16
8/ 16
9/ 16
10/ 16
11/ 16
12/ 16
13/ 16
14/ 16
15/ 16
16/ 16
#Azerbaycan
#Kırklareli
#Lüleburgaz
#Milli Kurtuluş Günü
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
2024 LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Heyecan dorukta! Geri sayım başladı: MEB sonuç sorgulama ekranı erişime açılıyor