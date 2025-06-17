Çoban 3 aylık otlatma süreci için bir milyon lira istedi: Şaşkına dönen köylü çözümü böyle buldu

Artan maliyetler nedeniyle bazı köylerde hayvancılığın bitme noktasına geldiğini söyleyen Bingöl, şunları söyledi:





"Çoban bizden 1 milyon TL istedi. Baktık ki bu ücret çok fazla, köylüler olarak bir araya geldik, istişare ettik ve imece usulüne dönmeye karar verdik. Köyümüzde yaklaşık 30 hanenin büyükbaş hayvanı var. Şimdi her gün bir aile sırayla tüm hayvanlara bakıyor. Artık çoban tutmayacağız, ineklerimize kendimiz bakacağız. Çoban 3 aylık otlatma için bizden toplamda 1 milyon TL talep etti. Biz de bu parayı vermemeye karar verdik.