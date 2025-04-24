Feci kazada can pazarı: Beton mikseri, beton pompası ve işçi servisinin karıştığı kazada 8 kişi yaralandı

İki araç arasında sıkışan sürücüsü Erdal Ş.'yi kurtarmak için çalışma başlatıldı. Yaralı sürücü itfaiye, polis ve vatandaşların yardımı, vinç ve iş makinelerinin desteği ile yürütülen ve yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu kurtarıldı. Sürücünün sıkışan ayağını kurtarmak için adeta zamanla yarışan ekipler, büyük uğraş verdi.



