Muş'ta açan ters laleleri görmek için Trabzon'dan gelen Yazar Gönül Erdem Akan, "Trabzon'dan özlemini duyduğumuz ters laleleri, yani ağlayan gelinleri görmek için Muş'a geldik. Aramızda Türkiye'nin dört bir yanından, İzmir'den, Antalya'dan gelen doğaseverler var. Farklı meslek gruplarından ve çeşitli yaşlardan oluşan bir topluluğuz. Şu anda bin 800 rakıma ulaştık. En yaşlı üyemiz 81 yaşında ve kendisi çok usta bir fotoğrafçıdır. Burada çok güzel kareler yakalıyor. Ters laleler çok değerli canlılar. Bizler doğasever ve bilinçli insanlarız. Yere çöp atmıyoruz, hiçbir bitkiye zarar vermiyoruz. 100 kişilik grubumuzla bu konuda son derece duyarlıyız.