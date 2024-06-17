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Muş'taki bu görüntü Afrika'yı aratmıyor: Sıcaktan bunalan mandalar nehir gölet ve sulama kanallarında serinliyor

14:29 - 17/06/2024 Pazartesi
AA

Muş'un Hasköy ilçesinde çobanlar, sıcak havadan bunalan mandaları nehir, gölet ve sulama kanallarında serinletmeye çalışıyor.

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Hasköy ilçesine bağlı Karakütük, Umurca ve Sarıbahçe köylerinde manda sürülerini meralarda otlatan çobanlar, sıcaklığın artığı saatlerde sürüleri Karasu Nehri, gölet ve sulama kanallarına götürüyor.

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Burada yaklaşık 3 saat sularda yıkanan mandalar, daha sonra çobanlar tarafından yeniden meralara götürülmek üzere yola çıkıyor.

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Besicilerden Fesih Karadeniz, çobanların mandaların, sıcaktan etkilenmemeleri için her gün bölgedeki sulara girmelerini sağladığını söyledi.

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Mandaların sıcağa dayanamadığını anlatan Karadeniz, şunları kaydetti:

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"Çobanlar mandaları sabahın erken saatlerinde meraya otlatmaya götürüyor. Öğle vakti sıcaktan bunalan hayvanlarımızı nehir, gölet ve sulama kanallarında serinletiyoruz. Mandalar suyu çok sever. Suda yaklaşık 3 saat kalırlar. Suyun içinde kalmaları süt verimini de artırıyor." 

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#Muş
#Karakütük
#Hasköy
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