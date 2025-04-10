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Nişanlısına hediye paketi hazırlarken hayatının şokunu yaşadı: Kimse benim yaptığım gibi yapmasın

Nişanlısına hediye paketi hazırlarken hayatının şokunu yaşadı: Kimse benim yaptığım gibi yapmasın

13:2710/04/2025, Perşembe
DHA
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Erzurum'da Muhammed Yılmaz (28) nişanlısına hediye paketi yapmak için kullandığı sprey boya kutusunun patlaması sonucu hastanelik oldu. Elinin parmakları, boynu ve yüzünde yanıklar oluşan Yılmaz, tedavi altına alındı.

Erzurum'daki olay, 5 Nisan'da, Aziziye ilçesi kırsal Eskipolat Mahallesi'nde meydana geldi. Yazın inşaatlarda çalışıp, kışın da köyünde hayvancılık yapan Muhammed Yılmaz, nişanlısına hediye paketi yapmak istedi.

Yılmaz, hediyeleri içine koyacağı tahtadan meyve kasasını boyamak için sıktığı sprey boya kutusu çalışmadı. Yılmaz, donmuş olabileceğini düşündüğü sprey kutusunu, içi su dolu kabın içinde mutfaktaki ocağa koyarak bekletti. Bir süre sonra çözülüp, çözülmediğini anlamak için eliyle salladığı sprey kutusu bomba gibi patladı. 

Sağ el parmakları, boynu ve yüzünde yanıklar oluşan Yılmaz, babası ve kuzeni tarafından araçla hastaneye kaldırıldı. Bu sırada kimsenin kalmadığı evde yangın çıktı. Patlama ve yangın nedeniyle evde zarar oluştu.

"Kimse benim yaptığım gibi yapmasın"


Adile-Hasan Yılmaz çiftinin 8 çocuğundan 4'üncüsü olan Muhammed Yılmaz, yaşadıklarını anlatarak, "Nişanlıma hediye paketi yapmak için kasa aldım. Kasaya dekor verebilmek için sprey boya aldım. Spreye bastım fakat içinden boya çıkmadı ben de tüpte sıcak suda ısıtayım belki açılır diye düşündüm. Isıttıktan sonra elime alıp çalkaladığımı biliyorum. O ara patladı. Evin kapısı penceresi hasar görmüş, yangın da çıkmış. Babam ve kuzenim yanımdaydı, yardım etti, beni hastaneye getirdiler. El parmaklarımda, yüzüm ve boğazımda yanıklar oluştu. Kimse benim yaptığım gibi yapmasın. Eğer spreyden boya çıkmıyorsa sakın ısıtmasın yenisini alsınlar" diye konuştu.

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