Koacaeli'de yer yer kar yağışı etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son hava durumu tahminleri ile ülke genelinde soğuk ve kar yağışlı hava etkisini göstermeye devam ediyor. Kocaeli'nin bazı ilçelerinde de aralıklarla etkili olan kar yağışının ardından tatil konusu da gündeme geldi. Son dakika açıklaması valilikten geldi. Peki Kocaeli'de yarın okullar tatil mi?
Kocaeli'de etkisini zaman zaman arttıran kar yağışının ardından okulların tatil olup olmadığı da merak konusu oldu. Valilik okulların yarın (7 Şubat) tatil olmasına ilişkin resmi açıklama yaptı.
KOCAELİ'DE YARIN (7 ŞUBAT) OKULLAR TATİL Mİ?
Kocaeli'de kar yağışı ve buzlanma sebebiyle il genelinde resmi ve özel okullar yarın (7 Şubat) tatil edildi.
Kocaeli Valiliği yaptığı duyuruda, "Son meteorolojik değerlendirmelere göre; Kocaeli il genelinde olumsuz hava şartlarının devam edeceği ve buzlanma tehlikesinin oluşacağının değerlendirilmesi nedeniyle 7 Şubat Cuma günü, ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (Rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kursları dahil) eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personellerimiz (kurum çalışma işleyişinde mesaisi zaruri olanlar hariç) 1 gün idari izinli sayılacaktır" denildi.
KAR YAĞIŞI KAZA GETİRDİ
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yoğun kar yağışı sebebiyle kayganlaşan yolda 2 otomobil çarpıştığı kazada 1'i ağır 7 kişi yaralandı.
Kaza, Kandıra ilçesi Cicili mevkiinde meydana geldi. Edinile bilgiye göre, yoğun kar yağışı sebebiyle kayganlaşan yolda sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle 06 RNS 26 plakalı Honda marka otomobil ile 41 AOD 253 plakalı Kia marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle 1'i ağır 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla en yakın hastaneye kaldırdı. Kaza sebebiyle araçlarda maddi hasar oluştu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kocaeli 'de kar yağışı nedeniyle skuter ve motosikletlerin trafiği çıkışı yasaklandı
Kocaeli'de aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle scuketr, motosiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı. Kartepe ilçesinde kara saplanan 5 araçta mahsur kalan 12 kişi ise kurtarıldı.
Kentte dün öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, bugün de aralıklara etkisini südrüyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle skuter, motosiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı. Kocaeli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, “Kocaeli il genelinde olumsuz hava şartlarının devam edeceği ve buzlanma tehlikesinin oluşacağının değerlendirilmesi nedeniyle 06.02.2025 Perşembe günü saat 16.00'dan, 07.02.2025 Cuma günü saat 09.00'a kadar motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkması tedbiren yasaklanmıştır” ifadelerine ver verildi.
MAHSUR KALAN 12 KİŞİ KURTARILDI
Kartepe ilçesi Kuzuyayla Tabiat Parkı'na doğru yola çıkanların içinde bulunduğu 5 araç kara saplandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, iş makineleriyle kara saplanan araçları çıkardı. Araçlarda mahsur kalan 12 kişi ise kurtardı.
Kent genelinde 440 personel 235 araç ile gece gündüz iki vardiyalı çalışan ekipler, yollarda tuzlama ve kar küreme çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan, kar yağışıyla beyaza bürünen İzmit ilçesindeki Umuttepe mevkisi dron ile görüntülendi.