



KOCAELİ'DE YARIN (7 ŞUBAT) OKULLAR TATİL Mİ?





Kocaeli'de kar yağışı ve buzlanma sebebiyle il genelinde resmi ve özel okullar yarın (7 Şubat) tatil edildi.





Kocaeli Valiliği yaptığı duyuruda, "Son meteorolojik değerlendirmelere göre; Kocaeli il genelinde olumsuz hava şartlarının devam edeceği ve buzlanma tehlikesinin oluşacağının değerlendirilmesi nedeniyle 7 Şubat Cuma günü, ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (Rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kursları dahil) eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personellerimiz (kurum çalışma işleyişinde mesaisi zaruri olanlar hariç) 1 gün idari izinli sayılacaktır" denildi.