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Kocaeli'de okullar tatil mi? Kocaeli Valiliği kar tatili açıklaması

Kocaeli'de okullar tatil mi? Kocaeli Valiliği kar tatili açıklaması

08:456/02/2025, Thursday
Yeni Şafak
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Yurt genelinde kar yağışının etki göstermesi ile birlikte birçok şehirde okullar tatil edildi. Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları sebebiyle Kocaeli Valiliği okulların durumu ile ilgili açıklama bulundu. Böylece Kocaeli'de okullar tatil mi? sorusu son dakika yanıt buldu. Peki; 6 Şubat yarın Kocaeli'de okul var mı yok mu? İşte yanıtı.

Kar tatili haberleri son dakika valilik açıklamaları ile gelmeye devam ediyor. Bugün okullar tatil mi 6 Şubat 2025 Perşembe günü için öğrenci ve veliler tarafından gündeme geldi. Peki, Kocaeli'de okullar tatil edildi mi? İşte ayrıntılar...

KOCAELİ'DE OKULLAR TATİL Mİ?


Kocaeli'de kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime yarın 1 gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışının etkisini artırarak sürecek olması ve buzlanma tehlikesi nedeniyle yarın kent genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an Kursları dahil) yarın eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarındaki hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan çalışanlar ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu olan kadın personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

KOCAELİ HAVA DURUMU

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