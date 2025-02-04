Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, Kayseri, Niğde, Nevşehir ve Sivas bölgelerinde kar yağışının etkili olması bekleniyor. Meteoroloji, buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olması konusunda uyardı. Peki Kayseri, Niğde, Nevşehir ve Sivas illerinde okullar tatil mi?
Ülke genelinde etkili olması beklenen kar yağışı ve kuvvetli rüzgar için vatandaşlara uyarılar peş peşe geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) son olarak Kayseri, Niğde, Nevşehir, Sivas illeri için uyarı yayımladı. Öğrenciler ise kar yağışı beklenen illerde okulların tatil edilip edilmediğini araştırıyor. İşte son gelişmeler.
METEOROLOJİ'DEN 3 BÖLGE İÇİN KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yapılan açıklama şu şekilde;
İç Anadolu'nun Doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun Batısında Kuvvetli Kar Yağışlarına Dikkat!
Yapılan son değerlendirmelere göre; bu akşam saatlerinden sonra İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında beklenen kar yağışlarının Kayseri, Niğde, Sivas, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt çevreleri, Nevşehir'in doğu, Malatya ve Tunceli'nin kuzey, Tokat'ın doğu ilçeleri ile Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinde kuvvetli (5-20 cm), yer yer yoğun (20 cm üzeri) olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Oluşması Muhtemel Riskler
Buzlanma - Don Olayı - Ulaşımda Aksamalar
Başlama-Bitiş Zamanı
05.02.2025 00:00 - 06.02.2025 06:00
KAYSERİ'DE OKULLAR TATİL Mİ?
Kayseri'de yağmurlu havanın ardından kar yağışının çarşamba günü yoğun olarak görülmesi bekleniyor. Okulların tatil olmasına ilişkin resmi bir açıklama ise henüz bulunmamaktadır. Valilikten açıklama yapılması durumunda sayfamızda yer alacak.
SİVAS'TA OKULLAR TATİL Mİ?
Sivas'ta eksi 1 derecenin altına ulaşan sıcaklıkların ardından çarşamba günü yoğun kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor. Okulların tatil olmasıyla ilgili resmi bir açıklama yer almıyor. Valilikten açıklama yapılması durumunda sayfamızda yer alacak.
NİĞDE'DE OKULLAR TATİL Mİ?
Niğde'de havanın hissedilir derecede soğumasıyla çarşamba günü yoğun kar yağışı bekleniyor. Niğde Valiliği'nden okulların tatil olmasına ilişkin bir açıklama bulunmamakdadır. Valilikten açıklama yapılması durumunda sayfamızda yer alacak.
NEVŞEHİR'DE OKULLAR TATİL Mİ?
Nevşehir'de 0'ın altına düşen sıkcaklıklar ile çarşamba günü yağışların etkili olması bekleniyor. Okulların tatil olma durumuna ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı.Valilikten açıklama yapılması durumunda sayfamızda yer alacak.