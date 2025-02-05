İstanbul'da kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Okullarda kar yağışı nedeniyle tatil olup olmadığı merak ediliyor. İstanbul Valiliği kar yağışı nedeniyle tatil olduğunda açıklama yapıyor. Peki, İstanbul'da yarın okullar tatil edildi mi? 6 Şubat 2025 Perşembe günü İstanbul kar tatili ile ilgili son gelişmeler...
İstanbul’da kar yağışının başlamasının ardından gözler valilikten yapılan bir kar tatili uyarısına çevrildi. Kar yağışı ve dondurucu soğuk hava koşullarının İstanbul da dâhil olmak üzere ülke genelinde etkili olmaya devam edeceği belirtildi. Peki, İstanbul'da okullar tatil oldu mu?
İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU
Türkiye genelinde kar yağışı, sağanak yağmur ve dondurucu soğuk hava etkisini sürdürüyor.
Son olarak İstanbul için de yarından itibaren kar yağışının etkili olacağı duyurulmuştu. İstanbul'da sabah saatlerinde yüksek kesimlerde kar etkili oldu.
İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ?
İstanbul'da okulların tatil edildiğine dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Buna göre bugün İstanbul'da eğitime devam edilecek.
İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI NE KADAR SÜRECEK?
AKOM İstanbul'a yoğun kar yağışı için saat verdi.
Sıcaklıkların gece saatlerinden itibaren 4 derece ve altına kar değerlerine ineceğini duyuran AKOM, kar yağışının yer yer kuvvetli şekilde 7 Ocak Cuma günü sabahına kadar devam edeceğini duyurdu.
İSTANBUL'DA UÇAK SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ
Türk Hava Yolları (THY), İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle 5-6 Şubat tarihleri için planlanan bazı seferlerin iptal edildiğini bildirdi.
Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün resmi X hesabından yaptığı duyuruda "Meteorolojik Acil Durum Komitesi(MADKOM) tarafından, İstanbul’da beklenen kar yağışı nedeniyle alınan kısıtlama kararı gereği İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 5 ve 6 Şubat tarihli bazı seferlerimiz iptal edilmiştir. Uçuşunuza dair güncel bilgiye link üzerinden ulaşabilirsiniz. " ifadelerini kullandı.
5 ŞUBAT KAR TATİLİ HABERLERİ: BUGÜN HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL?
Yurdun büyük bir kesimini etkisi altına alan soğuk hava ve kar yağışı sebebiyle okulların tatil olup olmadığı gündeme geldi. Olumsuz hava koşullarının etkili olduğu bazı illerde eğitime bir günlük ara verildi.
Nevşehir Valiliği, 5 Şubat Çarşamba günü eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu. Kayseri, Aksaray ve Sivas’da kar yağışının etkili olduğu belirtilse de, bu iller için Valilikler tarafından tatil açıklaması henüz yapılmadı.