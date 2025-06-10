Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 21-22 Haziran tarihlerinde yapılacak. YKS'ye başvurular son 5 yılın en düşük seviyesinde kaldı. Konuya ilişkin YÖK'ten açıklama geldi. Peki YKS başvuruları neden düştü? YKS'ye kaç kişi başvurdu? Bu sene üniversite sınavına kaç kişi girecek? İşte üniversite sınavına ilişkin tüm merak edilen detaylar.
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 2025-YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 21 Haziran Cumartesi günü, Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) ise 22 Haziran Pazar günü yapılacak. AYT sabah, YDT ise öğleden sonraki oturumda uygulanacak.
YKS’ye kaç kişi başvurdu?
YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın yaptığı açıklamaya göre, 2025 YKS'ye başvuran toplam aday sayısı 2 milyon 560 bin 640 olarak kaydedildi.
Geçen yıl sınava başvuranların sayısı 3 milyon 036 bin 934 kişi olmuştu. 2023’te bu sayı 3 milyon 527 bin 443 olmuştu.
YKS başvuruları neden düştü? YKS sınavına kaç kişi girecek?
"YKS başvuruları neden düştü?" sorusuna YÖK'ten açıklama geldi. Kaynaklar, önce depremzedelere tanınan ücretsiz sınav başvurusu hakkının etkisine dikkat çekti. Söz konusu haktan 1 milyon adayın yararlandığı bilgisini paylaştı.
YKS başvuru sayısı 2024 yılında 3 milyon seviyesine gerilemişti. Kaynaklar bu sınavda da 4+4+4 sisteminin ilk lise mezunlarının sınava girmesinin başvuru sayısını yaklaşık 400 bin artırdığına dikkat çekti.
Son sınıf aday başvurusunda bu yıl 270 binlik bir azalma olduğunu belirten kaynaklar, mezuna kalanların başvurularında da 120 bin civarında bir düşüş olduğunu açıkladı.
YKS TYT kaçta başlayıp kaçta bitecek, sınavda kaç soru sorulacak?
YKS'nin ilk oturumu olan TYT, 21 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te başlayacak ve adaylara 165 dakika süre verilecek. TYT'de Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde tarihten 5, coğrafyadan 5, felsefeden 5, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 5'er olmak üzere toplam 20, temel matematik testinde 40, fizikten 7, kimyadan 7 ve biyolojiden 6 sorunun yer aldığı fen bilimleri testinde de 20 soru yöneltilecek.
YKS AYT kaçta başlayıp kaçta bitecek, sınavda kaç soru sorulacak?
İkinci oturum olan AYT ise 22 Haziran Pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek. AYT'de "Türk dili ve edebiyatı- sosyal bilimler-1" testi 40 sorudan oluşacak. Bu testte adaylar, Türk dili ve edebiyatından 24, tarih-1'den 10, coğrafya-1'den 6 soru yanıtlayacak.
AYT'nin "sosyal bilimler-2" testi 40, matematik testi 40, fen bilimleri testi de 40 sorudan oluşacak. Sosyal bilimler testinde tarih-2'den 11, coğrafya-2'den 11, felsefe grubundan 12, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ek felsefe sorularından 6 soru yer alacak. Fen bilimleri testindeki dağılım ise fizik 14, kimya 13 ve biyoloji 13 soru şeklinde olacak.
YKS YDT kaçta başlayıp kaçta bitecek, sınavda kaç soru sorulacak?
Üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise yine 22 Haziran'da 15.45'te başlayacak ve adaylara 120 dakika süre verilecek. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak sınavda toplam 80 soru yer alacak.
Adayların sınav saatinden en az bir saat on beş dakika önce sınav binalarında hazır olması gerekiyor. Adaylar, sınavın sabah oturumlarında 10.00, öğleden sonra oturumlarında saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM takvimine göre 2025 YKS sonuçları, 28 Temmuz'da açıklanacak.