YKS’ye kaç kişi başvurdu?

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın yaptığı açıklamaya göre, 2025 YKS'ye başvuran toplam aday sayısı 2 milyon 560 bin 640 olarak kaydedildi.

Geçen yıl sınava başvuranların sayısı 3 milyon 036 bin 934 kişi olmuştu. 2023’te bu sayı 3 milyon 527 bin 443 olmuştu.