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Spor

Fenerbahçe'ye son dakika şoku: Roma da devrede

09:41 - 11/07/2024 Thursday
Yeni Şafak

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, prensipte el sıkıştığı golcü futbolcu En Nesyri'de Roma'nın devreye girmesiyle mutlu sona ulaşamadı. İşte detaylar...

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Yeni sezon öncesi kadrosunu takviye etmek istediği bölgeler arasında forvet hattı da yer alan Fenerbahçe, önemli mesafe kat ettiği Sevilla'nın Faslı golcüsü En Nesyri'den haber bekliyor.







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Sarı-lacivertliler, Faslı golcü için Sevilla ile anlaşmaya vardı.





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Fenerbahçe, En Nesyri ile de prensipte el sıkışsa da 27 yaşındaki oyuncu imza atmaya şu an için yanaşmıyor.





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Suudi Arabistan'dan Al Qadsiah, Premier Lig ekibi West Ham United ve Serie A ekibi Roma da En Nesyri'yi kadroya katmak istiyor.



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Roma, Lukaku'nun ayrılmasının ardından En Nesyri ile forvet hattını güçlendirmeyi planlarken oyuncu ve Sevilla ile temasa geçildi.



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Roma'nın da devreye girmesi En Nesyri'nin karar vermesini geciktirmesine neden oldu.

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Faslı golcünün transferinin 23 Temmuz'da İsviçre ekibi Lugano ile yapacağı Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçına yetiştirilmesini istiyor. 

#Fenerbahçe
#Roma
#En Nesyri
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