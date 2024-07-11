Fenerbahçe'ye son dakika şoku: Roma da devrede

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, prensipte el sıkıştığı golcü futbolcu En Nesyri'de Roma'nın devreye girmesiyle mutlu sona ulaşamadı. İşte detaylar...
Yeni sezon öncesi kadrosunu takviye etmek istediği bölgeler arasında forvet hattı da yer alan Fenerbahçe, önemli mesafe kat ettiği Sevilla'nın Faslı golcüsü En Nesyri'den haber bekliyor.
Sarı-lacivertliler, Faslı golcü için Sevilla ile anlaşmaya vardı.
Fenerbahçe, En Nesyri ile de prensipte el sıkışsa da 27 yaşındaki oyuncu imza atmaya şu an için yanaşmıyor.
Suudi Arabistan'dan Al Qadsiah, Premier Lig ekibi West Ham United ve Serie A ekibi Roma da En Nesyri'yi kadroya katmak istiyor.
Roma, Lukaku'nun ayrılmasının ardından En Nesyri ile forvet hattını güçlendirmeyi planlarken oyuncu ve Sevilla ile temasa geçildi.
Roma'nın da devreye girmesi En Nesyri'nin karar vermesini geciktirmesine neden oldu.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Faslı golcünün transferinin 23 Temmuz'da İsviçre ekibi Lugano ile yapacağı Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçına yetiştirilmesini istiyor.