Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın örgün eğitimdeki üniversite öğrencilerine vaadi olan telefon ve bilgisayar desteği hayata geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasından sonra gözler teknoloji destek paketinin detaylarına çevrilmişti. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yükseköğretim öğrencilerine yönelik "teknolojik cihaz ve internet desteği" başvurularının başladığını duyurdu.

İndirimli telefon ve bilgisayar destek paketi başvuru şartları neler?

26 yaşından gün almamış örgün eğitimdeki üniversite öğrencilerinin faydalanabileceği destek paketi 9 bin 500 liralık cihazlarla sınırlı olacak. Ona da 5 bin 500 lira destek sağlıyor. Bir kereliğe mahsus verilecek olan devlet desteğini alan öğrencinin cihazı en az 2 yıl kendisinin kullanması zorunlu olacak. Açık öğretim öğrencileri uygulamadan yararlanamayacak. 26 yaşından gün almamış olacak şartlar arasında bulunuyor. Cihaz en fazla 9 bin 500 TL olacak ve 2 yıl kullanım zorunluluğu olacak. Öğrenciler satın alma işlemini ücreti vergi dahil bir şekilde gerçekleştirecek daha sonra vergileri geri iade alabilecekler. Öğrencilerin, telefona ödeyecekleri vergiyi ne zaman geri alacakları merak ediliyor. Telefoncular ise, depolarını şimdiden doldurdu.

İndirimli Telefon-Bilgisayar Teknolojik Destek Paketi Başvuru Ekranı

Destekten faydalanabilecek öğrencilere gencizbiz.gsb.gov.tr adresinden bir şifre tanımlanacak. Bu platforma e- devlet şifresiyle de girilebilecek. O şifreyi alan öğrenciler ya fiziki teknoloji marketlerine ya da online mağazalara gidip belirlenen cihazları satın alabilecekler.

Gencizbiz girişi nasıl yapılır?

" Gencizbiz " projesi ile üniversite öğrencilerinin teknolojiye erişimini kolaylaştırmak ve eğitimlerini daha verimli bir şekilde sürdürmelerine destek olmak amaçlanıyor.

" Gencizbiz " projesinden yararlanmak için öğrenciler şu adımları takip edebilirler:

" Gencizbiz " portalına giriş yapın.

" Üye Ol " butonuna tıklayın.

Gerekli bilgileri girin ve üyelik işlemini tamamlayın.

" Başvur " butonuna tıklayın.

Gerekli belgeleri yükleyin ve başvuru işlemini tamamlayın.

Başvurunuz onaylandıktan sonra, "Gencizbiz" portalı üzerinden size tanımlanan şifreyi alın.

Bu şifre ile online mağazalar veya fiziki teknoloji mağazalarından destek kapsamındaki telefon veya bilgisayarları satın alın.

"Gencizbiz" projesi kapsamında aşağıdaki cihazlardan destek alabilirsiniz:

Cep telefonu

Bilgisayar

Tablet



