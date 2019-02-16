16 Şubat 2019 Cumartesi gün sonu haberleri

- YSK: 91 bin seçmenin kaydı donduruldu
- YSK Başkanı Güven, "Beyan edilen yerleşim yerinde oturmadığı belirlenerek kaydı dondurulan seçmen sayısı 91 bin 93" dedi.
- Cumhur İttifakı'ndan 9 maddelik seçim genelgesi
- AK Parti ile MHP arasındaki ortak çalışmayla 9 maddelik Cumhur İttifakı genelgesi hazırlandı. 2 parti de Cumhur İttifakı adaylarının seçim çalışmaları kapsamında izleyeceği yol haritasını seçim koordinasyon merkezlerine iletti. Genelgeye göre, "Cumhur İttifakı" ruhuna uygun hareket edilecek, ortak miting yapılacak yerlerde sadece Türk bayrakları kullanılacak, parti sloganları atılmayacak, konuşmalarda "Cumhur İttifakı" ve "gönüldaşlık" vurgusu yapılacak.
- Trump'ın Türkiye Büyükelçisi adayı Satterfield
- ABD Başkanı Donald Trump, Dışişleri Bakanlığı müsteşarlarından David Satterfield'i Türkiye Büyükelçisi olarak aday gösterdi. Sattefield’in Türkiye Büyükelçisi olabilmesi için Senatoda yapılacak oylamayı beklemesi gerekecek.
- Esed rejiminden İdlib'e saldırı: 4 ölü
- Esed rejimi ve İran destekli terörist gruplar, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki yerleşimleri hedef aldı. Saldırılarda 4 sivil yaşamını yitirdi, 12 sivil yaralandı.
- Wilders: Türklerin oy vermesi yasaklansın
- Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlükler Partisinin (PVV) lideri Geert Wilders, çifte vatandaşların ülkedeki seçimlerde oy kullanmasının ve seçilmesinin yasaklanması için parlamentoya yasa tasarısı sundu. Wilders, yasanın amacını "Türkiye ve Fas kökenli seçmenlerin desteklediği Denk Partisi'nin meclis, yerel parlamentolar ve belediye meclislerinden atılması" olarak açıkladı.
- Erdoğan Ataşehirlilere müjde üstüne müjde verdi
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ataşehir'de halka hitap etti. Erdoğan, Ataşahirlilerin 30 yıldır hasretle beklediği çok önemli projeleri hayata geçireceklerini belirterek, "Yenisahara-Barbaros imar planlarını çıkardık. Erenköy Gümrüğü ile İETT garajlarını kaldırıyoruz. Kadıköy Hali'ni Tuzla'ya taşıyacağız. İlçede bin 200 yataklı hastanesi inşa edeceğiz" dedi.
- CHP'de kılıçlar çekildi: Muhalifler olağanüstü PM için imza topladı
- CHP'de 12 PM üyesi, partinin İstanbul Maltepe ve Şanlıurfa Siverek adaylarının yeniden değerlendirilmesi için PM'nin olağanüstü toplantıya çağırılması talebiyle genel merkeze dilekçe gönderdi.
- Havalimanında güvenlik aranmasına engel olana 2 bin 832 TL ceza
- Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü(SHGM) tarafından verilen idari para cezalarının artırılması kapsamında havalimanlarında güvenlik kontrol noktalarında aranmalara engel olanlara 2 bin 832 TL para cezası uygulanacak.
- Peri bacalarında 15 yapı bugün yıkılacak
- Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, peri bacalarının yakınına yapılmış ve yapılmakta olan 15 yapının bugün yıkımına başlanacağını belirtti.
- Trump bildiriyi imzaladı: ABD OHAL'de
- ABD Başkanı Trump Meksika sınırında ulusal acil durum ilan edeceğini açıklamasının ardından bu konudaki bildiriyi imzaladı. Beyaz Saray’da basın toplantısı düzenleyen Trump Amerika’nın Meksika sınırındaki durumu “çetelerin işgali” olarak niteledi.