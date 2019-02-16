Gündem 16 Şubat 2019 Cumartesi gün sonu haberleri
POLİTİKA

16 Şubat 2019 Cumartesi gün sonu haberleri

9 maddelik Cumhur İttifakı genelgesi hazırlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, S-400'lerin ilk teslimatının temmuzda yapılacağını söyledi. YSK, 91 bin seçmenin 'yanlış adres' nedeniyle kaydını dondurdu. Trump'ın Türkiye Büyükelçisi adayı tecrübeli diplomat David Satterfield oldu. 16 Şubat 2019 Cumartesi gününün öne çıkan haberlerini derledik.

Haber Merkezi Yeni Şafak
16 Şubat 2019 Cumartesi gün sonu haberleri
16 Şubat 2019 Cumartesi gün sonu haberleri
  • YSK: 91 bin seçmenin kaydı donduruldu
  • YSK Başkanı Güven, "Beyan edilen yerleşim yerinde oturmadığı belirlenerek kaydı dondurulan seçmen sayısı 91 bin 93" dedi.

YSK: 91 bin seçmenin kaydı donduruldu
GÜNDEM
YSK: 91 bin seçmenin kaydı donduruldu
  • Cumhur İttifakı'ndan 9 maddelik seçim genelgesi
  • AK Parti ile MHP arasındaki ortak çalışmayla 9 maddelik Cumhur İttifakı genelgesi hazırlandı. 2 parti de Cumhur İttifakı adaylarının seçim çalışmaları kapsamında izleyeceği yol haritasını seçim koordinasyon merkezlerine iletti. Genelgeye göre, "Cumhur İttifakı" ruhuna uygun hareket edilecek, ortak miting yapılacak yerlerde sadece Türk bayrakları kullanılacak, parti sloganları atılmayacak, konuşmalarda "Cumhur İttifakı" ve "gönüldaşlık" vurgusu yapılacak.

Cumhur İttifakı'ndan 9 maddelik seçim genelgesi
GÜNDEM
Cumhur İttifakı'ndan 9 maddelik seçim genelgesi
  • Trump'ın Türkiye Büyükelçisi adayı Satterfield
  • ABD Başkanı Donald Trump, Dışişleri Bakanlığı müsteşarlarından David Satterfield'i Türkiye Büyükelçisi olarak aday gösterdi. Sattefield’in Türkiye Büyükelçisi olabilmesi için Senatoda yapılacak oylamayı beklemesi gerekecek.

Trump'ın Türkiye Büyükelçisi adayı Satterfield
DÜNYA
Trump'ın Türkiye Büyükelçisi adayı Satterfield
  • Esed rejiminden İdlib'e saldırı: 4 ölü
  • Esed rejimi ve İran destekli terörist gruplar, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki yerleşimleri hedef aldı. Saldırılarda 4 sivil yaşamını yitirdi, 12 sivil yaralandı.

Esed rejiminden İdlib'e saldırı: 4 ölü
DÜNYA
Esed rejiminden İdlib'e saldırı: 4 ölü
  • Wilders: Türklerin oy vermesi yasaklansın
  • Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlükler Partisinin (PVV) lideri Geert Wilders, çifte vatandaşların ülkedeki seçimlerde oy kullanmasının ve seçilmesinin yasaklanması için parlamentoya yasa tasarısı sundu. Wilders, yasanın amacını "Türkiye ve Fas kökenli seçmenlerin desteklediği Denk Partisi'nin meclis, yerel parlamentolar ve belediye meclislerinden atılması" olarak açıkladı.

Wilders: Türklerin oy vermesi yasaklansın
DÜNYA
Wilders: Türklerin oy vermesi yasaklansın
  • Erdoğan Ataşehirlilere müjde üstüne müjde verdi
  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ataşehir'de halka hitap etti. Erdoğan, Ataşahirlilerin 30 yıldır hasretle beklediği çok önemli projeleri hayata geçireceklerini belirterek, "Yenisahara-Barbaros imar planlarını çıkardık. Erenköy Gümrüğü ile İETT garajlarını kaldırıyoruz. Kadıköy Hali'ni Tuzla'ya taşıyacağız. İlçede bin 200 yataklı hastanesi inşa edeceğiz" dedi.

Erdoğan Ataşehirlilere müjde üstüne müjde verdi
GÜNDEM
Erdoğan Ataşehirlilere müjde üstüne müjde verdi

Bu kafeye müşteriler çay içmeye değil tuvaleti görmeye geliyor
FOTOĞRAF 16
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Tarihi surlarda bulunan Yamaç Kafe’deki tuvalet ziyaretçi akınına uğruyor.
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Vatandaşlar aldıkları hizmetten sonra not yazıp duvara yapıştırmadan tuvaletten çıkmıyor.
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Tuvalette ünlülerin fotoğrafları bulunurken, ilginç sosyal mesajlar da var.
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Tuvalette kadınlar için saç düzleştirici, makyaj malzemesi ve saç kurutma makinesi de mevcut.
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Benzerlerinden farklı bir konseptte hizmet veren tuvalete vatandaşlar ihtiyaç gidermek için değil meraktan görmek için giriyor.
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Kafenin içinde bulunan tuvalet kafeden çok müşteri çekiyor.
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Tuvalete giriş ücreti ise bir lira 40 kuruş.
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Tuvaletten çıkanlar aldıkları hizmetten duydukları memnuniyeti kağıda döküp duvara asıyor.
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Tuvalete girenler notları okumaktan dışarı çıkamıyor.
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Tuvaletin işletmecisi Cesur Kartal, Tuvalet herkesin ihtiyacı. Tuvalette hijyen çok mühim. Biz farklı bir konseptte hizmet vermek istedik. İşin esprisine kaçtık. Müşterilerimizle diyalog kurmak istedik ve böyle bur durum ortaya çıktı. Tuvalete giren müşteriler ihtiyaçlarını giderdikten sonra notlar yazıp bunları duvarlara asıyor. Bu notlarda tuvaletten duydukları memnuniyet ve çeşitli yazılar var. Müşteriler kafeye çay içmek yerine tuvaleti görmek için geliyor. İnsanlar ihtiyaçlarını gidermek için değil de merak ettikleri için giriyorlar” dedi.
Title
Bu kafeye müşteriler çay içmeye değil tuvaleti görmeye geliyor
Title
Bu kafeye müşteriler çay içmeye değil tuvaleti görmeye geliyor
Title
Bu kafeye müşteriler çay içmeye değil tuvaleti görmeye geliyor
Title
Bu kafeye müşteriler çay içmeye değil tuvaleti görmeye geliyor
Title
Bu kafeye müşteriler çay içmeye değil tuvaleti görmeye geliyor
Title
Bu kafeye müşteriler çay içmeye değil tuvaleti görmeye geliyor
Bu kafeye müşteriler çay içmeye değil tuvaleti görmeye geliyor
Bursa'da bir kafede bulunan tuvalet verdiği farklı hizmetler ve ilginç konseptiyle görenleri hayretler içerisinde bırakıyor.
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