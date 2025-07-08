Acımız büyüdü: 12 şehidimiz var

Kuzey Irak’ta metan gazına maruz kalarak şehit olan asker sayısı 12'ye yükseldi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 6 Temmuz’da arama tarama faaliyetinde, metan gazından etkilenen 7 askerin daha şehit olduğunu duyurdu. Dün bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 852 Rakımlı Tepe’de bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanılan bir mağarada icra edilen arama tarama faaliyetinde, metan gazından etkilenen yedi kahraman silah arkadaşımız daha şehit olmuş, şehit olan personel sayısı on ikiye yükselmiştir.”

ŞEHİTLER MEMLEKETLERİNE UĞURLANDI

Şehit asker için Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda uğurlama töreni düzenlendi. Naaşların tören alanına getirilmesi ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehitlerin özgeçmişleri tek tek okundu. Yapılan duanın ardından Şehit Üsteğmen Ege Akar’ın (26) naaşı İzmir’e, Şehit Teğmen Furkan Sert (26) ile Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Abdurrahman Akdoğan’ın (24) naaşları Malatya’ya, Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Fikret Mangura’nın (37) naaşı Manisa’ya, Şehit Uzman Çavuş Ümit Üzüm’ün (34) naaşı Kayseri’ye, Şehit Uzman Çavuş Enver Yaman’ın (31) naaşı Niğde’ye, Şehit Uzman Çavuş Kani Obi’nin (29) naaşı Ordu’ya, Şehit Sözleşmeli Er Celattin Uyanık (24) ile Şehit Piyade Sözleşmeli Er Mahsun Yeşildemir’in (23) naaşları Bitlis’e, Şehit Sözleşmeli Er Özkan Özkanlı’nın (25) naaşı Aksaray’a, Şehit Sözleşmeli Er Ahmet Kuşak’ın naaşı (23) Balıkesir’e ve Şehit Sözleşmeli Er Ahmet Güntekin’in (23) naaşı İstanbul’a gönderildi. Törene, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TSK kuvvet komutanları, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, polis ve askerler katıldı. Öte yandan şehitlerin Zonguldak'tan gelen Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekiplerince mağaradan çıkarıldığı öğrenildi.

BEKLEMESİNLER

Şehit Üsteğmen Ege Akar’ın daha önceki bir tatbikatta kaydedilen görüntüleri yürekleri dağladı. Görüntülerde, kendisine yöneltilen “İstikamet neresi?” sorusuna “Kızılelma” yanıtını veren Akar, “Ailenize bir mesajınız var mı?” sorusuna ise “Beklemesinler” cevabını veriyor. Akar’ın naaşının, bugün memleketi İzmir’in Gaziemir ilçesindeki 15 Temmuz Şehitler Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kadifekale Hava Şehitliği’nde toprağa verilmesi bekleniyor.

FOTOĞRAFIMI HER YERDE PAYLAŞSINLAR

Şehit Uzman Çavuş Kani Obi’nin şehadet haberi, Ordu’daki ailesine verildi. Şehit Obi’nin, şehit olmadan önce çok fazla fotoğraf çektirmediği ancak şehitlik mertebesine ulaştıktan sonra fotoğraflarının sosyal medya, haber kanalları ve internet sitelerinde yayınlanmasını vasiyet ettiği belirtildi. Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafta; “Bugün şehit olan Kani Obi, badim olur. Devremin vasiyeti vardı; fazla resim çekilmezdi bir yerde paylaşırsınız diye ama ben şehit olursam sosyal medya sayfaları, haber kanalları gibi her yerde paylaşsınlar demişti" notu düşürdü. Şehit Obi, bugün Korgan ilçesinde toprağa verilecek.

Şehit Ahmet Kuşak için de bugün Balıkesir'in Kepsut ilçesinde cenaze töreni düzenlenecek.

Ege Akar, Özkan Özkanlı, Mahsun Yeşildemir, Abdurrahman Akdoğan, Ahmet Kuşak, Fikret Mangura.

BABASINA HABER VERİLEMEDİ

Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Fikret Mangura’nın şehadet haberi Aksaray’daki annesi Misliye Ozan’a ulaştırıldı. Şehidin babasının emekli polis Vasfi Mangura’nın pankreas kanseri nedeniyle tedavisi gördüğü belirlendi. Bu yüzden şehadet haberi kendisine verilemedi.Mangura'nın 6 yaşında bir kızının olduğu öğrenildi.

3 ÇOCUĞU YETİM KALDI

Şehit Uzman Çavuş Ümit Üzüm’ün acı haberi, Sivas’taki ailesinin yanına ziyarete gelen eşi Ayşe Üzüm'e haber verildi. Kayserili olan şehidin Hacı Mehmet (13), Ayşe Mina (9) ve Aysima (8) isimli 3 çocuğu bulunduğu belirlendi. Şehidin kayınpederinin 4 Eylül Mahallesi 17'nci Sokak'ta bulunan evine Türk bayrakları asıldı. Şehidin operasyon bölgesine giderken ailesini Sivas'a gönderdiği ortaya çıktı. Şehidin cenazesinin Kayseri'de Garnizon Şehitliği'nde toprağa verileceği öğrenildi.

Enver Yaman, Kani Obi, Ahmet Gültekin, Furkan Sert, Celalettin Uyanık, Ümit Üzüm.

EVİNE TÜRK BAYRAĞI ASILDI

Şehit Uzman Çavuş Enver Yaman’ın şehadet haberi Niğde merkeze bağlı Edikli kasabasında yaşayan ailesine yetkililer tarafından verildi. Acı haberin ulaşmasının ardından şehidin baba ocağına Türk bayrağı asıldı, taziye çadırı kuruldu. Şehit Yaman’ın evli ve iki çocuk babası olduğu ortaya çıktı.

Celalettin Uyanık

ŞEHİT OLURSAM PAYLAŞIRSINIZ

Şehit Sözleşmeli Er Celalettin Uyanık’ın şehadet haberi Bitlis’in Mutki ilçesine bağlı Dereyolu köyünde yaşayan ailesine Mutki Kayma-kamlığı ve jandarma ekipleri tarafından verildi.

9 çocuklu ailenin en küçüğü olan Celalettin Uyanık’ın babası Cafer Uyanık ve annesi Gevi Uyanık, başsağlığı dileklerini kabul etti. Uyanık'ın 4 yıl önce göreve başladığı ve bekar olduğu öğrenildi. Uyanık'ın "Şehit olursam paylaşırsınız" dediği Kur'an-ı Kerim okurkenki görüntüleri yürek dağladı.

EDİRNEKAPI'YA DEFNEDİLECEK

Şehit Sözleşmeli Er Ahmet Gültekin'in acı haberi İstanbul’un Fatih ilçesi Yedikule İlyas Bey Caddesi'ndeki baba ocağına ulaştırıldı. Askeri yetkililer, şehit Gültekin'in ailesine şehadet haberini iletti. Evine Türk bayrağı asılan şehidin 2023 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri’nde göreve başladığı ve bekar olduğu öğrenildi. Gültekin'in cenazesi, bugün öğle namazını müteakip Ataköy 5. Kısım Camii’nde kılınacak namazın ardından Edirnekapı Şehitliği'ne defnedilecek.

ŞEHİT ASTSUBAYA VEDA

Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Abdurrahman Akdoğan, naaşı memleketi Malatya'nın Pütürge ilçesine getirildi. Şehit Akdoğan için ikindi namazının ardından Orta Cami’de cenaze töreni düzenlendi. Törene şehidin ailesi ile tanıdıklarının yanı sıra askeri ve mülki erkan katıldı. Bekar ve 4 kardeşi olan şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, katafalka konuldu. Helallik sonrası İl Müftüsü Ramazan Dolu, cenaze namazını kıldırdı. Törenin ardından şehit Akdoğan, Pütürge İlçe Mezarlığı’na defnedildi.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Şehit Sözleşmeli Er Mahsun Yeşildemir’in naaşı memleketi Bitlis’in Adilcevaz ilçesine ulaştırıldı. Şehit Yeşildemir için ikindi namazına müteakip Karaşeyh Köyü Camii’nde cenaze namazı kılındı. Gözyaşlarının sel olduğu törende, dualar eşliğinde edilen son veda yürekleri dağladı. Kılınan cenaze namazının ardından Şehit Mahsun Yeşildemir’in naaşı, askerlerin omuzlarında köy mezarlığına taşınarak burada defnedildi. Törene şehidin yakınlarının yanı sıra askeri ve mülki erkan katıldı.

Dualarla uğurlandı

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Mahsun Yeşildemir, memleketi Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bağlı Karaşeyh köyünde toprağa verildi. Şehit Yeşildemir için ikindi namazının ardından köydeki camide cenaze töreni düzenlendi. Dua ederek cenaze namazını kıldıran İl Müftüsü Kadir Koçak, törene katılanlardan Yeşildemir için helallik istedi. Tören mangası tarafından top arabasına taşınan şehit Yeşildemir'in naaşı, köy mezarlığına götürülerek dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

AYRINTILI TAHKİKAT YAPILACAK

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hakkari’deki şehit uğurlama töreninin ardından TSK komuta kademesi ile Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanlığı’na geçti. Burada konuşan Güler, Pençe-Kilit Harekatı Bölgesi’nde 28 Mayıs 2022'de şehit olan Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt'un aziz naaşına ulaşmak için 6 Temmuz’da komandolar tarafından bir mağarada arama tarama faaliyetinin gerçekleştirildiğini söyledi. Faaliyet esnasında komandoların metan ve karbonmonoksit gazından etkilendiğini belirten Güler, “Gazdan etkilenen ve mağaradan çıkarılan silah arkadaşlarımız derhal hastaneye sevk edildiği esnada mağarada kalan silah arkadaşlarımız için AFAD ve Türkiye Kömür İşletmeleri tahliye ekipleri ile koordineli bir şekilde kapsamlı bir çalışma da başlatılmıştır” diye konuştu.

HİSLERİMİZ TARİFSİZ

On iki askerin şehit olduğunu hatırlatan Güler, “Daha önce şehit olan silah arkadaşımızın aziz naaşına ulaşma gibi ulvi bir görevde gösterilen büyük cesaret ve fedakarlık, Türk ordusundaki silah arkadaşlığının tarihe geçen emsalsiz örneklerinden birini teşkil etmiştir. Acımız büyük ve hislerimiz tarifsizdir” dedi. Şehitlerin kıymetli hatıralarını her zaman minnetle yaşatacaklarını vurgulayan Güler, “Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olay, başlattığımız idari tahkikat ile en ince ayrıntısına kadar incelenecektir. Bu vesileyle aziz şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet, kederli aileleriyle, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve asil milletimize başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun” ifadelerini kullandı.

YETİMLERE KOL KANAT GERDİ

Şehit Sözleşmeli Er Özkan Özkanlı'nın şehadet haberi memleketi Aksaray’ı yasa boğdu. Babası Ali Özkanlı'nın hayatının kaybetmesinin ardından kardeşi ile yetim büyüyen şehit Özkanlı'nın liseyi öğretmenlerinin desteği ile tamamladığı öğrenildi. 2018 yılında liseden mezun olan Özkanlı'nın sözleşmeli er olarak göreve başladıktan sonra İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı üzerinden bir yetime destek olma talebini dile getirdiği WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı. Onların aracılığıyla bir öğrenciye 12 ay boyunca burs verdiği, 2 yıldır da bayram ve çeşitli özel günlerde yetim öğrencilere harçlık gönderdiği ortaya çıktı. Şehit Özkanlı'nın naaşı, bugün öğle vakti Ortaköy ilçesinde toprağa verilecek.







