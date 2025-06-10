Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
Adliye meydanındaki bariyerler rüzgarın etkisiyle devrildi: İki personel yaralı

Adliye meydanındaki bariyerler rüzgarın etkisiyle devrildi: İki personel yaralı

23:5210/06/2025, Salı
IHA
Sonraki haber
Diz kısmını hareket ettiremeyen personel sedye yardımıyla ambulansa götürüldü.
Diz kısmını hareket ettiremeyen personel sedye yardımıyla ambulansa götürüldü.

İstanbul Adalet Sarayı meydanında tedbir amacıyla bulunan metal bariyerler rüzgarın etkisiyle iki personelin üzerine devrildi. Meydana gelen olayda personeller yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Adalet Sarayı meydanında tedbir amaçlı bulunan bariyerler, şiddetli rüzgarın etkisiyle 2 adliye personelinin üzerine devrildi. Yaralanan 2 personel ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Olay, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı meydanında saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, adliyenin Sulh Ceza Hakimliği'nde memur olarak görev yapan 2 kadın personel, mesai sonrası evlerine gitmek üzere adliyenin C kapısından çıktı. Meydanda tedbir amaçlı bulunan bariyerler, personel etrafından yürüdüğü sırada şiddetli rüzgarın etkisiyle üzerlerine devrildi.


Biri kolundan, diğeri bacağından yaralanan 2 personelin üzerine devrilen bariyer, adliyenin polis memurlarının müdahalesiyle kaldırıldı. Olay yerine ihbar üzerine ambulans geldi. Sağlık ekiplerince diz kısmını hareket ettiremeyen personel sedye yardımıyla ambulansa götürüldü.


2 personelin yaralandığı olayda bazı bariyerlerin tedbir amaçlı üst kısımlarının çıkarıldığı görüldü.



#İstanbul
#Adalet Sarayı
#Rüzgar
#Bariyer
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2024 YLSY kapsamında yurt dışında öğrenim görmeye hak kazananlar açıklandı: MEB REBUS sorgulama sayfası