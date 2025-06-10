Adliye meydanındaki bariyerler rüzgarın etkisiyle devrildi: İki personel yaralı

Olay, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı meydanında saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, adliyenin Sulh Ceza Hakimliği'nde memur olarak görev yapan 2 kadın personel, mesai sonrası evlerine gitmek üzere adliyenin C kapısından çıktı. Meydanda tedbir amaçlı bulunan bariyerler, personel etrafından yürüdüğü sırada şiddetli rüzgarın etkisiyle üzerlerine devrildi.