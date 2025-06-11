Aksaray'da 17 saat sonra bilinci kapalı bulunan Mustafa, motosiklet kazası geçirmiş

Kurtuluş Mahallesi'nde oturan Mustafa Ergün, pazartesi günü saat babası Murat Ergün (50) ile telefonla konuşup eve geleceğini söyledi. Ancak Ergün eve gelmedi. Bunun üzerine Murat Ergün, saat 20.00 sıralarında oğlunu telefonla aradı, ulaşamayınca da durumu polise bildirip, arkadaşlarına haber verdi. Arkadaşları Ergün'ü dün saat 13.00 sıralarında, kaybolduktan yaklaşık 17 saat sonra, Laleli Mahallesi'nde dağlık alanda bilinci kapalı halde buldu. Mustafa Ergün, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.