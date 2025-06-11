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Aksaray'da 17 saat sonra bilinci kapalı bulunan Mustafa, motosiklet kazası geçirmiş

Aksaray'da 17 saat sonra bilinci kapalı bulunan Mustafa, motosiklet kazası geçirmiş

16:3611/06/2025, Çarşamba
DHA
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Durumu ağırlaşan Mustafa Ergün, Konya'ya sevk edildi.
Durumu ağırlaşan Mustafa Ergün, Konya'ya sevk edildi.

Aksaray'da kendisinden haber alınamayan, 17 saat sonra dağlık bölgede bilinci kapalı bulunan Mustafa Ergün'ün (24), içkili halde motosiklet kullanırken kaza yaptığı ortaya çıktı. Jandarma ekipleri, olay yeri çalışması ve arkadaşlarıyla yapılan görüşmeyle Ergün'ün kazada yaralandığını tespit etti.

Kurtuluş Mahallesi'nde oturan Mustafa Ergün, pazartesi günü saat babası Murat Ergün (50) ile telefonla konuşup eve geleceğini söyledi. Ancak Ergün eve gelmedi. Bunun üzerine Murat Ergün, saat 20.00 sıralarında oğlunu telefonla aradı, ulaşamayınca da durumu polise bildirip, arkadaşlarına haber verdi. Arkadaşları Ergün'ü dün saat 13.00 sıralarında, kaybolduktan yaklaşık 17 saat sonra, Laleli Mahallesi'nde dağlık alanda bilinci kapalı halde buldu. Mustafa Ergün, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.


MOTOSİKLET KAZASI GEÇİRMİŞ

Olaya ilişkin çalışma başlatan jandarma ekipleri, Mustafa Ergün'ün arkadaşlarıyla birlikte içki içtiklerini, daha sonra da motosikletiyle dağlık alana gittiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemelerde de Ergün'ün motosiklet kazası sonucu ağır yaralandığı tespit edildi.


Öte yandan durumu ağırlaşan Mustafa Ergün, Konya'ya sevk edildi.




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