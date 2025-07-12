Aksaray'da hafif ticari araç otomobille çarpıştı: Bir kişi yaralandı

Kazada hafif ticari aracın sürücüsü yaralanırken, yoldan geçen diğer araç sürücüleri kazayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri ve ambulans sevk edildi. Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.