Aksaray'da sürüye saldıran kurt 25 koyunu telef etti

Aksaray'da Yaşar Yerli (36) isimli vatandaşın koyun sürüsüne gece yarısı kurt saldırdı. Saldırıda sürüdeki 807 küçükbaş hayvandan 25'i telef olurken, 318 hayvan ise dağlık alanda kayboldu. Olayın ardından ihbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve asayiş ekipleri çevrede geniş çaplı arama başlattı. Aramalarda dron destekli tarama yapılırken, yaya timler de bölgeyi karış karış aradı. Çalışmalar sonucunda kayıp hayvanlar jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.