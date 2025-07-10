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Aksaray'da sürüye saldıran kurt 25 koyunu telef etti

Aksaray'da sürüye saldıran kurt 25 koyunu telef etti

15:5610/07/2025, Perşembe
IHA
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Olayla ilgili köylüler uyarılırken, bölgede muhtemel yeni saldırılara karşı güvenlik önlemleri artırıldı.
Olayla ilgili köylüler uyarılırken, bölgede muhtemel yeni saldırılara karşı güvenlik önlemleri artırıldı.

Aksaray'da kurt saldırısına uğrayan 807 koyunluk sürüden 25'i telef oldu, kaybolan 318 koyun ise jandarma ekiplerince dron ile bulundu.

Aksaray'da Yaşar Yerli (36) isimli vatandaşın koyun sürüsüne gece yarısı kurt saldırdı. Saldırıda sürüdeki 807 küçükbaş hayvandan 25'i telef olurken, 318 hayvan ise dağlık alanda kayboldu. Olayın ardından ihbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve asayiş ekipleri çevrede geniş çaplı arama başlattı. Aramalarda dron destekli tarama yapılırken, yaya timler de bölgeyi karış karış aradı. Çalışmalar sonucunda kayıp hayvanlar jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.


Kurt saldırısından sağ kurtulan 464 koyun ise çoban tarafından olay yerinde kontrol altına alındı. Olayla ilgili köylüler uyarılırken, bölgede muhtemel yeni saldırılara karşı güvenlik önlemleri artırıldı.





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