Aksaray’da üretildi: En çok Almanya’ya ihraç edildi

Nisan ayında Türkiye iç pazarına 365 adet kamyon, 549 adet de çekici olmak üzere toplam 914 adet kamyon satışı gerçekleştiren Mercedes-Benz Türk, Türkiye pazarındaki performansını ihracatta da sürdürüyor.
Şirket, Nisan ayında Aksaray Kamyon Fabrikası’nda ürettiği bin 976 adet kamyonun bin 210 adedini Avrupa ülkelerine ihraç etti. Söz konusu dönemde 13 Avrupa ülkesine ihracat gerçekleştirilirken, Mercedes-Benz Türk imzalı kamyonların en fazla ihraç edildiği ülke Daimler Truck’ın ana vatanı Almanya oldu.
EKONOMİ
TOGG fabrikanın son durumunu paylaştı
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ODD'nin araştırmasına göre Nisan 2022'de 45.564 adet otomobil satışı gerçekleştirildi. Bu satış miktarı, geçtiğimiz yılın aynı döneminden yüzde 5.8 düşük.
Bu rakamlara hafif ticari araçlar da eklendiğinde 60.035 adet satış gerçekleştiğini görüyoruz ki bu miktar, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 2.4 daralma anlamına geliyor.
Son 10 yıllık verilere baktığımızda, otomobil satışlarının ortalamadan yüzde 5.1 düşük olduğuna tanıklık ediyoruz.
Nisan 2022'nin verilerinin gelmesiyle birlikte 2022 yılındaki otomobil ve hafif ticari araç satış sayısı, 212.085 olarak kayıtlara geçmiş durumda. Geçtiğimiz yılın aynı dönemindeki satış sayısı 260.148'di.
İŞTE NİSAN 2022'DE EN ÇOK SATAN OTOMOBİL MARKALARI<br><br>Renault: 8.953 satış
Fiat: 8.703 satış
Ford: 6.123 satış
Volkswagen: 5.962 satış
Toyota: 4.977 satış
Hyundai: 4.354 satış
Dacia: 2.179 satış
Kia: 2.032 satış
Honda: 1.875 satış
İŞTE NİSAN AYINDA EN ÇOK SATAN 10 MODEL...<br><br>Renault Clio HB- 5 bin 467
Fiat Egea Sedan- 3 bin 589<br><br>
Toyota Corolla- 3 bin 563
Dacia Duster- 1 bin 927
Renault Megane Sedan- 1.884
Volkswagen T-Roc- 1.622<br><br>
Fiat Egea Cross- 1.424
Hyundai Tucson- 1.369
Hyundai i20- 1.129
Volkswagen Polo- 1.034
Sıfır otomobil alacaklar için internet sitelerinde yer alan fiyat listelerine göre en uygun modelleri listeledik.<br><br>İşte Türkiye'de satış yapan markaların liste fiyatlarına göre en ucuz sıfır modelleri...<br><br>
VOLKSWAGEN <br><br>Polo 1.0 80 PS Manuel Impression<br><br>Liste fiyatı 393.500 TL<br><br>Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life<br><br>Fiyatı 443.500 TL<br><br>Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Life - 450,800 TL <br><br>Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Style - 561,400 TL
VOLKSWAGEN <br><br>Yeni T-Cross 1.0 TSI 110 PS Manuel Life<br><br>Fiyatı: 475.100 TL<br><br>T-Cross 1.0 TSI 110 PS DSG Life - 573,400 TL
VOLKSWAGEN<br><br>Yeni Taigo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life<br><br>Fiyatı: 545,800 TL<br><br>VOLKSWAGEN<br><br>Volkswagen Golf 1.0 lt TSI 110 PS Impression - <br><br>Fiyat 545.800 TL
SEAT<br><br> <br><br>IBIZA 1.0 Evo 80 HP Style<br><br>Liste fiyatı: 332.000 TL<br><br>1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style<br><br>Liste fiyatı 459.000 TL<br><br>1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG FR <br><br>Liste fiyatı 549.000 TL<br><br>
SEAT<br><br> <br><br>LEON 1.0 TSI 110 HP Style<br><br>Fiyatı 579.000 TL<br><br>1.5 TSI ACT 130 HP FR <br><br>Fiyatı 579.000 TL
SEAT<br><br> <br><br>ARONA 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style<br><br>Fiyatı 499.000 TL<br><br>1.0 EcoTSI 110 HP DSG Xperience<br><br>Fiyatı 539.000 TL<br><br>1.0 EcoTSI 110 HP DSG FR<br><br>Fiyatı 539.000 TL
SKODA<br><br> <br><br>Yeni Fabia 1.0 TSI 95 PS Elite - 384.900 TL<br><br>1.0 TSI 110 PS DSG Elite - 432.400 TL<br><br>1.0 TSI 110 PS DSG Premium - 469.900 TL
SKODA<br><br> <br><br>Scala 1.0 TSI 110 PS DSG Comfort<br><br>Liste Fiyatı 507.900 TL<br><br>1.0 TSI 110 PS DSG Elite<br><br>Fiyatı 533.400 TL<br><br>1.0 TSI 110 PS DSG Premium<br><br>Fiyatı 592.400 TL
SKODA<br><br> <br><br>KAMIQ 1.0 TSI 110 PS DSG Elite<br><br>Fiyatı 562.900 TL
CİTROEN <br><br> <br><br>C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel<br><br>Fiyatı: 369.000 TL<br><br>1.2 PureTech 110 HP - EAT6 - Feel Bold<br><br>Fiyatı: 460.000 TL<br><br>1.2 PureTech 110 HP - EAT6 - Shine 481.000 TL
CİTROEN <br><br> <br><br>C3 AIRCROSS SUV Feel 1.2 PureTech 130 HP S&S EAT6 Tam Otomatik <br><br>Fiyatı: 505.500 TL<br><br>Feel Bold 1.2 PureTech 130 HP S&S EAT6 Tam Otomatik <br><br>551.500 TL
CİTROEN <br><br> <br><br>C-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 İleri Manuel<br> <br>Fiyatı: 460.000 TL
CITROEN C4 Feel 1.2 PureTech 100 HP - 6 İleri Manuel<br><br>Fiyatı: 531.500 TL
DACİA<br><br> <br><br>Yeni Sandero Prestige 1.0 Turbo X-tronic 90 bg<br><br>Fiyatı 386.900 TL
DACİA <br><br> <br><br>SANDERO STEPWAY Comfort 1.0 Turbo ECO-G 100 bg<br><br>Fiyatı 372.900 TL<br><br>Prestige 1.0 Turbo X-tronic 90 bg - 434.000 TL
DACİA <br><br> <br><br>Yeni Duster Comfort 1.0 Turbo 90 bg 4x2 394.900 TL<br><br>Comfort ECO- G Turbo 100 bg 4x2 433.000 TL<br>Prestige ECO- G Turbo 100 bg 4x2 454.900 TL<br>Comfort 1.3 Turbo 150 bg EDC 4x2 - 479.900 TL<br>Comfort 1.3 Turbo 150 bg 4x4 - 476.900 TL<br>Comfort 1.5 Blue dCi 115 bg 4x2 - 484.900 TL<br><br>Comfort 1.5 Blue dCi 115 bg 4x4 - 599.000 TL <br><br>Prestige Plus 1.3 Turbo 150 bg EDC 4x2 - 520.000 TL
FIAT<br><br> <br><br>EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP Benzinli<br><br>Fiyatı: 305.900 TL<br><br>1.4 Fire 95 HPEasy Plus Paketli Manuel Benzinli - 318.700 TL<br>1.3 M.Jet 95 HP Easy Manuel Dizel 435.900 TL<br>1.6 M.Jet 130 HP DCT Easy Otomatik Dizel - 489.900 TL<br>1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Easy Otomatik Elektrikli-Benzinli - 529.900 TL<br><br>1.4 Fire 95 HP Urban Manuel Benzinli 332.900 TL<br>1.6 M.Jet 130 HP DCT Urban Otomatik Dizel - 519.900 TL<br>1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Urban Otomatik Elektrikli-Benzinli - 549.900 TL<br><br>1.4 Fire 95 HP Lounge Manuel Benzinli 380.900 TL<br>1.6 M.Jet 130 HP DCT Lounge Otomatik Dizel - 549.900 TL<br>1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Lounge Otomatik Elektrikli-Benzinli - 579.900 TL
FIAT<br><br> <br><br>EGEA HATCHBACK Street 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli<br><br>Fiyatı: 327.900 TL<br><br>1.3 M.Jet 95 HP Street Manuel Dizel 444.900 TL<br><br>1.6 M.Jet 130 HP DCT Street Otomatik Dizel - 509.900 TL<br><br>1.4 Fire 95 HP Urban Manuel Benzin 366.900 TL<br><br>1.3 M.Jet 95 HP Urban Manuel Dizel 464.900 TL<br><br>1.6 M.Jet 130 HP DCT Urban Otomatik Dizel - 529.900 TL<br><br>1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Urban Otomatik Elektrikli-Benzinli - 569.900 TL
FIAT<br><br> <br><br>Egea Station Wagon 1.3 M.Jet 95 HP Street Manuel Dizel<br><br>Fiyatı: 459.900 TL<br><br>1.6 M.Jet 130 HP DCT Urban Otomatik Dizel - 539.900 TL
FIAT<br><br> <br><br>Yeni Egea Cross 1.4 Fire 95 HP Street - Manuel - Benzinli <br><br>Fiyatı: 360.900 TL<br><br>1.3 M.Jet 95 HP Street Manuel Dizel 459.900 TL<br>1.6 M.Jet 130 HP DCT Street Otomatik Dizel - 514.900 TL<br>1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Street Otomatik Elektrikli-Benzinli - 554.900 TL<br><br>1.4 Fire 95 HP Urban Manuel Benzinli 382.900 TL<br>1.6 M.Jet 130 HP DCT Urban Otomatik Dizel - 534.900 TL <br>1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Urban Otomatik Elektrikli-Benzinli - 574.900 TL<br><br>1.4 Fire 95 HP Lounge Manuel Benzinli- 427.900 TL<br>1.0 Firefly 100 HP Lounge Manuel Benzinli - 476.900 TL<br>1.6 M.Jet 130 HP DCT Lounge Otomatik Dizel - 564.900 TL
FIAT<br><br>Egea Cross Wagon 1.0 Firefly 100 HP Lounge Manuel Benzinli<br><br>Fiyatı: 481.900 TL<br><br>1.6 M.Jet 130 HP DCT Lounge Otomatik Dizel - 569.900 TL<br><br>
FİAT <br><br> <br><br>PANDA URBAN 1.0 70 HP Manuel- Mild Hybrid-Benzinli<br><br>Fiyatı: 361.900 TL<br><br>1.0 70 HP Cross Manuel Mild Hybrid- Benzinli - 391.900 TL<br><br>0.9 85 HP Cross Plus 4x4 Manuel Benzin - 458.900 TL<br><br>0.9 85 HP Cross Plus 4x4 Manuel Benzin 473.900 TL
FİAT <br><br> <br><br>500L Cross - 1.4 Fire 95 HP MT - Manuel - Benzinli<br><br>Fiyatı: 549.900 TL<br><br>1.4 Fire 95 HP MT Cross Plus Manuel Benzinli - 566.900 TL<br><br>
FORD<br><br> <br><br>EcoSport Style SUV 1.0L EcoBoost 125PS 6 İleri Otomatik Benzin <br><br>Fiyatı 542.300 TL
FORD<br><br> <br><br>Puma Style SUV 1.0L EcoBoost 95PS 6 İleri Manuel Benzin<br><br>Liste fiyatı 562.600 TL
HONDA<br><br> <br><br>Yeni Honda City 1.5L VTEC Benzinli Otomatik Elegance<br><br>Fiyatı: 435.800 TL<br><br>City 1.5L VTEC Benzinli Otomatik Executive<br>449.300 TL
HONDA<br><br> <br><br>Civic Sedan 1.5L VTEC Turbo ECO Otomatik Premium<br><br>Liste fiyatı 593.700 TL
HYUNDAİ<br><br> <br><br>Hyundai i10 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump Benzin Manuel<br><br>Fiyatı: 266.400 TL<br><br>1.0 MPI 5 İleri AMT Jump Benzin AMT - 297.200 TL<br><br>1.2 MPI 84 PS 5 İleri AMT Style Benzin AMT - 309.200 TL<br><br>1.2 MPI 5 İleri AMT Style Çift Renk Benzin AMT - 323.500 TL
HYUNDAİ <br><br> <br><br>Hyundai i20 100 PS 1.4 MPI 6 İleri Düz MT Jump (Benzinli)<br> <br><br>Liste fiyatı 319.000 TL<br><br>1.4MPI 6 ileri Otomatik AT Jump (Benzinli) - 365.200 TL<br><br>1.4 MPI 100 PS Style Benzin Otomatik - 375.050 TL<br><br>1.4MPI 6 ileri Otomatik AT Style Plus (Benzinli) - 395.700 TL<br><br>1.4 MPI 100 PS Elite Benzin Otomatik 433.300 TL<br><br>1.0 T-GDI 100 PS Style Benzin DCT - 401.300 TL<br><br>1.0 T-GDI 100 PS Style Plus Benzin DCT - 430.300 TL<br><br>YENİ İ20 N - 1.6 T-GDI 204 PS Benzin Manuel - 595.000 TL
HYUNDAİ <br><br> <br><br>Elantra 1.6MPI 123 PS 6 İleri Manuel Style (Benzinli) <br><br>Fiyatı 480.000 TL<br><br>1.6 MPI 123 PS Style Comfort Benzin CVT - 525.000 TL<br><br>1.6 MPI 123 PS Smart Benzin CVT - 575.000 TL
HYUNDAİ<br><br> <br><br>Bayon 1.4 MPI 6 İleri Düz Jump Benzin Manuel <br><br>Fiyatı: 368.200 TL<br><br>1.4 MPI 6 İleri Otomatik Jump Benzin Otomatik - 397.500 TL<br><br>1.4 MPI 100 PS Style Benzin Otomatik - 432.450 TL<br><br>1.4 MPI 100 PS Elite Benzin Otomatik - 443.700 TL<br><br>1.0 T-GDI 100 PS Style Benzin DCT - 469.400 TL
HYUNDAİ<br><br> <br><br>Kona 1.0 T-GDI 120 PS Style Benzin DCT <br><br>Fiyatı: 521.600 TL
KİA <br><br> <br><br>PICANTO Feel 1.0L 67 PS AMT Benzin <br><br>Fiyatı: 311.900 TL<br><br>Picanto 1.0L 67 PS AMT Benzin Live - 316.900 TL<br><br>Picanto 1.0L 67 PS AMT Benzin Cool - 322.900 TL
FORD<br><br> <br><br>EcoSport Style SUV 1.0L EcoBoost 125PS 6 İleri Otomatik Benzin <br><br>Fiyatı 542.300 TL
FORD<br><br> <br><br>Puma Style SUV 1.0L EcoBoost 95PS 6 İleri Manuel Benzin<br><br>Liste fiyatı 562.600 TL
HONDA<br><br> <br><br>Yeni Honda City 1.5L VTEC Benzinli Otomatik Elegance<br><br>Fiyatı: 435.800 TL<br><br>City 1.5L VTEC Benzinli Otomatik Executive<br>449.300 TL<br><br>
HONDA<br><br> <br><br>Civic Sedan 1.5L VTEC Turbo ECO Otomatik Premium<br><br>Liste fiyatı 593.700 TL
HYUNDAİ<br><br> <br><br>Hyundai i10 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump Benzin Manuel<br><br>Fiyatı: 266.400 TL<br><br>1.0 MPI 5 İleri AMT Jump Benzin AMT - 297.200 TL<br><br>1.2 MPI 84 PS 5 İleri AMT Style Benzin AMT - 309.200 TL<br><br>1.2 MPI 5 İleri AMT Style Çift Renk Benzin AMT - 323.500 TL
HYUNDAİ <br><br> <br><br>Hyundai i20 100 PS 1.4 MPI 6 İleri Düz MT Jump (Benzinli)<br> <br><br>Liste fiyatı 319.000 TL<br><br>1.4MPI 6 ileri Otomatik AT Jump (Benzinli) - 365.200 TL<br><br>1.4 MPI 100 PS Style Benzin Otomatik - 375.050 TL<br><br>1.4MPI 6 ileri Otomatik AT Style Plus (Benzinli) - 395.700 TL<br><br>1.4 MPI 100 PS Elite Benzin Otomatik 433.300 TL<br><br>1.0 T-GDI 100 PS Style Benzin DCT - 401.300 TL<br><br>1.0 T-GDI 100 PS Style Plus Benzin DCT - 430.300 TL<br><br>YENİ İ20 N - 1.6 T-GDI 204 PS Benzin Manuel - 595.000 TL
HYUNDAİ <br><br> <br><br>Elantra 1.6MPI 123 PS 6 İleri Manuel Style (Benzinli) <br><br>Fiyatı 480.000 TL<br><br>1.6 MPI 123 PS Style Comfort Benzin CVT - 525.000 TL<br><br>1.6 MPI 123 PS Smart Benzin CVT - 575.000 TL<br><br>
HYUNDAİ<br><br> <br><br>Bayon 1.4 MPI 6 İleri Düz Jump Benzin Manuel <br><br>Fiyatı: 368.200 TL<br><br>1.4 MPI 6 İleri Otomatik Jump Benzin Otomatik - 397.500 TL<br><br>1.4 MPI 100 PS Style Benzin Otomatik - 432.450 TL<br><br>1.4 MPI 100 PS Elite Benzin Otomatik - 443.700 TL<br><br>1.0 T-GDI 100 PS Style Benzin DCT - 469.400 TL
HYUNDAİ<br><br> <br><br>Kona 1.0 T-GDI 120 PS Style Benzin DCT <br><br>Fiyatı: 521.600 TL
HYUNDAİ<br><br> <br><br>Kona 1.0 T-GDI 120 PS Style Benzin DCT <br><br>Fiyatı: 521.600 TL
KİA <br><br> <br><br>PICANTO Feel 1.0L 67 PS AMT Benzin <br><br>Fiyatı: 311.900 TL<br><br>Picanto 1.0L 67 PS AMT Benzin Live - 316.900 TL<br><br>Picanto 1.0L 67 PS AMT Benzin Cool - 322.900 TL
KİA <br><br> <br><br>RIO 1.2L 84 PS Manuel Benzin Cool<br><br>Fiyatı: 319.900 TL<br><br>Rio 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Cool - 382.900 TL<br><br>Rio 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Elegance Konfor 452.900 TL<br><br>Rio 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Prestige - 479.900 TL
KİA<br><br> <br><br>Yeni Ceed HB 1.0L 120 PS DCT (Otomatik) Mild Hybrid - Benzin Cool<br><br>Fiyatı: 555.900 TL
KİA <br><br> <br><br>STONIC 1.2L 84 PS Manuel - Benzin - Cool <br><br>Fiyatı: 379.900 TL<br><br>Stonic 1.0L 100 PS Manuel Benzin Cool - 395.900 TL<br><br>Stonic 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Cool - 449.900 TL<br><br>Stonic 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Elegance 495.900 TL<br><br>Stonic 1.0L 100 PS DCT (Otomatik) Benzin Elegance Konfor - 549.900 TL<br><br>Stonic 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Prestige - 549.900 TL
MG<br><br> <br><br>MG ZS Comfort 1.5 5MT - Benzin - 106 PS<br><br>Fiyatı: 449.000 TL
MITSUBISHI<br><br> <br><br>Space Star 1.2 INTENSE CVT <br><br>Fiyatı - 364.500 TL
NİSSAN<br><br> <br><br>Micra 1.0 DIG-T 92 Düz Vites Visia<br><br>Fiyatı: 392.700 TL<br><br>1.0 IG-T 92PS X-Tronic CVT Visia - 450.800 TL<br><br>1.0 IG-T 92 PS X-Tronic CVT Tekna - 480.700<br>TL
NİSSAN<br><br> <br><br>Juke 1.0 DIG-T 115 Düz Vites Tekna<br><br>Fiyatı: 469.900 TL<br><br>1.0 DIG-T 115PS DCT Tekna - 574.900 TL
OPEL<br><br> <br><br>1.2 75 HP BENZİN MT5 ELEGANCE 379.900 TL<br><br>1.2 100 HP BENZİN AT8 EDITION 472.900 TL<br><br>1.2 100 HP BENZİN AT8 ELEGANCE - 499.900 TL<br><br>1.2 130 HP BENZİN AT8 ULTIMATE - 534.900 TL
OPEL<br><br> <br><br>CROSSLAND 1.2 Benzinli MT-6 130 HP Edition - ESSENTIAL<br><br>Fiyatı 469.700 TL<br><br>1.2 130 HP BENZİN AT6 ESSENTIAL<br>- 559.900 TL<br><br>1.2 130 HP BENZİN AT6 EDITION - 599.900 TL
Türkiye’de en çok satan otomobiller belli oldu: Hangi marka kaç adet sattı?
Türkiye'deki otomobil ve hafif ticari araç pazarına ilişkin son veriler açıklandı. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), Nisan 2022'de gerçekleştirilen satışları baz alarak hazırladığı veriler, pazardaki daralmanın devam ettiğini gösteriyor. Peki, Türkiye'de en çok satan otomobil markaları neler? İşte Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'de en çok satan otomobil markalarının listesi...