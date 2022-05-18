Aksaray’da üretildi: En çok Almanya’ya ihraç edildi

Sıfır otomobil alacaklar için internet sitelerinde yer alan fiyat listelerine göre en uygun modelleri listeledik.<br><br>İşte Türkiye'de satış yapan markaların liste fiyatlarına göre en ucuz sıfır modelleri...<br><br>

İŞTE NİSAN AYINDA EN ÇOK SATAN 10 MODEL...<br><br>Renault Clio HB- 5 bin 467

İŞTE NİSAN 2022'DE EN ÇOK SATAN OTOMOBİL MARKALARI<br><br>Renault: 8.953 satış

Nisan 2022'nin verilerinin gelmesiyle birlikte 2022 yılındaki otomobil ve hafif ticari araç satış sayısı, 212.085 olarak kayıtlara geçmiş durumda. Geçtiğimiz yılın aynı dönemindeki satış sayısı 260.148'di.

Bu rakamlara hafif ticari araçlar da eklendiğinde 60.035 adet satış gerçekleştiğini görüyoruz ki bu miktar, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 2.4 daralma anlamına geliyor.

ODD'nin araştırmasına göre Nisan 2022'de 45.564 adet otomobil satışı gerçekleştirildi. Bu satış miktarı, geçtiğimiz yılın aynı döneminden yüzde 5.8 düşük.

Türkiye’de en çok satan otomobiller belli oldu: Hangi marka kaç adet sattı?

Türkiye'deki otomobil ve hafif ticari araç pazarına ilişkin son veriler açıklandı. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), Nisan 2022'de gerçekleştirilen satışları baz alarak hazırladığı veriler, pazardaki daralmanın devam ettiğini gösteriyor. Peki, Türkiye'de en çok satan otomobil markaları neler? İşte Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'de en çok satan otomobil markalarının listesi...

