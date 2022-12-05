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ANKARA

Ankara'da özel halk otobüsü şoförleri CHP Genel Merkezi önünde toplandı: Verilen sözler tutulsun

Ankara'da bazı özel halk otobüsü şoförleri, artan maliyetlerden dolayı zarar ettiklerini belirterek, araçlarının belediye tarafından kiralanması talebiyle basın açıklaması yaptı. Söğütözü'ndeki CHP Genel Merkezi önünde toplanan esnaf, "Verilen sözler tutulsun" şeklinde slogan attı.

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Haber Merkezi AA
Ankarada özel halk otobüsü şoförleri CHP Genel Merkezi önünde toplandı: Verilen sözler tutulsun
Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Bozkurt, halk otobüsçülerinin ekonomik sıkıntı yaşadığını söyledi.

Ankara'da bazı özel halk otobüsü şoförleri, artan maliyetlerden dolayı zarar ettiklerini belirterek, araçlarının belediye tarafından kiralanması talebiyle CHP Genel Merkezi önünde basın açıklaması yaptı.

Söğütözü'ndeki CHP Genel Merkezi önünde toplanan esnaf, "Verilen sözler tutulsun" şeklinde slogan attı.

Daha sonra gruptakiler adına basın açıklamasını okuyan Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Kasım Bozkurt, halk otobüsçülerinin ekonomik sıkıntı yaşadığını söyledi.


'ABB'DE MUHATAP BULAMADIK'

Yaklaşık bir ay önce Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a, araçların belediye tarafından kiralanması konusunu ilettiklerini, geçen hafta da CHP Genel Merkezi'nden bu konuda randevu talep ettiklerini ancak muhatap bulamadıklarını savunan Bozkurt, şunları kaydetti:

'ÇALIŞARAK ZARAR EDİYORUZ'

"Biz, İstanbul'daki gibi araçlarımızın kiralanmasını talep ediyoruz. Böylece sıkıntımız bitsin. Mazot çok pahalı, altından kalkamıyoruz. Çalışarak zarar eden bir tek esnaf varsa o da Ankara'daki halk otobüsçüleridir. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, soruna bir el atın, yetkililer sesimizi duysun."

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Halk otobüsü şoförünün dikkati muhtemel faciayı önledi
FOTOĞRAF 8
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Aytekin Gödek idaresindeki 06 AG 076 plakalı Özel Halk Otobüsü, Simon Bolivar Bulvarında seyir halindeyken sistem arızası nedeniyle gaz pedalı takılı kaldı ve frenleri tutmadı. Gödek, durakta bekleyen yolculara çarpmamak için durağın arkasındaki Anayasa Parkına girdi.
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Otobüs ve durakta bekleyen yolcuların yara almadan kurtulduğu kazada, hasar meydana geldi.
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Kaza anını ve hissettiklerini anlatan otobüs şoförü Aytekin Gödek, 38 yıldır şoförlük yaptığını ve olay anında gaz pedalının takılı kaldığını söyledi.
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Durakta bekleyenlere zarar vermemek için bu şekilde bir manevra yaptığını belirten Gödek, O an soğukkanlı bir şekilde gözümü oradaki ağaca kestirdim. Arabayı ancak bu şekilde durdururum diye. Hem durakta hem otobüsün içinde yolcular vardı. Çok şükür kimsenin burnu kanamadan kurtardık dedi.
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Sistem arızası yaşandıAnkara Şehiriçi Özel Halk Otobüsçüler Esnaf Odası Başkanı Ercan Soydaş, kazanın, şoförün tecrübesi sayesinde can kaybı olmadan atlatıldığını söyledi.
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Soydaş, Bu araçlarda bazen böyle teknik problemler olabiliyor. Sistem kilitlendiği için de frenler tutmuyor. Şoför arkadaşımız da durağa girmemek ve bekleyenlere zarar vermemek için bunu tercih etmiş, kendini riske atmış ama insanlara zarar vermemiş. Bununla geçmiş olsun. diye konuştu.
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Ankara Şehiriçi Özel Halk Otobüsçüler Esnaf Odası Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Sarıkurt ise söz konusu kazanın Cebeci Dikimevi kavşağında 1 Ekim 2015te 12 kişinin hayatını kaybetmesi ile sonuçlanan kaza ile aynı nedenle olduğunu belirterek, can kaybı olmamasının sevindirici olduğunu vurguladı.
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Halk otobüsü şoförünün dikkati muhtemel faciayı önledi
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